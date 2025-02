Aktuelle Nachrichten aus Deutschland und der Welt

Ein Überblick über die wichtigsten Nachrichten des Tages, darunter politische Debatten, wirtschaftliche Entwicklungen, soziale Herausforderungen und internationale Ereignisse.

Duell der Kanzlerkandidaten: In der letzten Bundestagsdebatte dieser Legislaturperiode wirft Kanzler Olaf Scholz dem Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz vor, den Zusammenhalt in der EU aufs Spiel zu setzen. Merz kontert prompt.

Die europäischen Billigflieger meiden Deutschland vermehrt. Ryanair beispielsweise will sich vor allem auf andere Länder konzentrieren beziehungsweise besondere Schwerpunkte setzen. Was das für die Flughäfen in Memmingen und Nürnberg bedeutet. Vorwürfe mehrerer Frauen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann stehen im Raum - doch seine Anwälte weisen diese zurück. Wie geht es nun juristisch weiter? Wird in dieser Sache ermittelt? Und was darf die Presse berichten, solange nichts bewiesen ist? Selten wurde eine Fußball-WM im Vorfeld so breit diskutiert, weit über den Sport hinaus. Nun beginnt das umstrittene Turnier in Katar. Warum der Austragungsort problematisch ist, wer die Spiele überträgt und was Sie sonst noch wissen müssen. Raketeneinschlag auf Nato-Gebiet in Polen. Woher kam der Flugkörper, aus Russland oder der Ukraine? Wie reagierte Polen, wie die USA? Welche Mechanismen greifen nach so einem Vorfall in der Nato? Die wichtigsten Fragen und bisherigen Antworten. \Wer gut einschlafen und durchschlafen kann, kann sich glücklich schätzen. Das wird den meisten erst dann bewusst, wenn es nicht mehr so ist. Wie neue Daten einer Krankenkasse zeigen, leiden immer mehr Menschen in Deutschland unter Schlafstörungen. Ein ungewöhnlich warmer Oktober macht es leicht, Heizkosten zu sparen. Bayerns Haushalte und Unternehmen verbrauchen derzeit deutlich weniger Gas. Reicht das, um eine Gas-Notlage zu verhindern? Dazu ein BR24live um 15 Uhr. Wie könnte eine Legalisierung von Cannabis aussehen? Eckpunkte zu einem Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett am Vormittag beschlossen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach erklärte Details und Hintergründe dazu. Für Verbraucher hagelt es derzeit eine schlechte Nachricht nach der anderen. Nicht nur die Gaspreise, sondern auch die Strompreise werden deutlich anziehen. Klimaaktivisten haben am Montagmorgen eine Ausfahrt des Mittleren Rings in München blockiert, indem sie sich auf der Fahrbahn festklebten. Sie protestierten damit gegen die Nutzung fossiler Brennstoffe. Nach zwei Stunden war die Straße wieder frei





