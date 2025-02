Aktuelle Neuerscheinungen und Angebote für die Nintendo Switch

Diese Woche wurden zahlreiche Neuerscheinungen für die Nintendo Switch veröffentlicht, darunter Guns of Fury, Ultros und Sid Meier's Civilization VII. Darüber hinaus startete Tomb Raider IV–VI Remastered. Für alle Schnäppchenjäger ist der aktuelle „Play On“-Sale im Nintendo eShop mit über 3.700 Angeboten ein absolutes Muss.

Auch diese Woche gibt es wieder zahlreiche Neuerscheinungen für die Nintendo Switch , die wir gerne mit euch teilen möchten. So feierten jüngst Guns of Fury, Ultros und die Standardversion von Sid Meier's Civilization VII ihre Veröffentlichung. Zudem ging heute Tomb Raider IV–VI Remastered an den Start und schickt euch erneut auf abenteuerliche Reisen. Abschließend wollen wir euch auf den laufenden „Play On“-Sale hinweisen, der mit vielen Angebote n zur Schnäppchenjagd einlädt.

Eine vollständige Liste aller Neuveröffentlichungen findet ihr hier:Dino Market Jigsaw City Princess Undying JIGSAW CHRONICLES: Haunting Tales Jurassic Island: Little Dinosaur Park Super Jagger Bomb 2: Go East Legend of the Kitties: Return of Echoes Vertical Blast Vol. 1 Penguin Flight Urban Myth Dissolution Center Jump YOU+ Arcade Archives KITTEN KABOODLE Rebus Rush Speedway Legends: Overdrive Racing COSMIC FANTASY COLLECTION 2 Summer Love Slasher: Origins Crosswords: World Tour EGGCONSOLE ARCTIC PC-8801mkIISR Puzzle & Summoner Dead Dragons Snezhinka Recall: Empty Wishes Sokocrab Witch of the Meta Loop METAL SUITS: Gegenangriff Discolored 2 Spot The Difference Sports Potato Arena Make it! Donut Ultros The Strongest TOFU Bioweaver Guns of Fury Amber Isle Echoes of the Plum Grove Matchmaker Agency Tiny Terry's Turbo Trip Bumblebee - Search for Happiness West Escape Stunt Flyer Girlfriend from Hell The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II Truck Mechanic Sim 2025 Chibi Ninja Shino-kun Treasure of Demon Tower Doggy Up! House Mansion Flipper Tomb Raider IV–VI Remastered Afterlove EP Call of Sentinels Sid Meier's Civilization VIIDer hiesige Nintendo eShop listet aktuell 3.741 Angebote für die Nintendo Switch. Das liegt nicht zuletzt am laufenden „Play On“-Sale, der die Preise auf der digitalen Vertriebsplattform purzeln lässt. Nachfolgend findet ihr eine Handvoll unserer Highlights:Mario + Rabbids Sparks of Hope – 19,79 Euro (-67 %) Spiritfarer: Farewell Edition – 3,74 Euro (-85 %) Assassin's Creed: The Ezio Collection – 19,99 Euro (-60 %) Mortal Kombat 11 – 7,49 Euro (-85 %) LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – 11,99 Euro (-80 %) Diablo III: Eternal Collection – 19,79 Euro (-67 %) Worms W.M.D – 5,99 Euro (-80 %) Dragon Ball Z: Kakarot – 14,99 Euro (-75 %) Trüberbrook – 0,99 Euro (-96 %) Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin – 9,59 Euro (-84 %) Diablo II: Resurrected – 13,19 Euro (-67 %) DOOM Eternal – 9,99 Euro (-75 %) Return to Monkey Island – 12,49 Euro (-50 %) LEGO 2K Drive – 11,99 Euro (-60 %) Cult of the Lamb – 12,49 Euro (-50 %) Weitere Angebote findet ihr auf der offiziellen Webseite .





Nintendo Switch Neuerscheinungen Angebote Play On-Sale Tomb Raider IV–VI Remastered Sid Meier's Civilization VII

