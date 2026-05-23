In diesem Nachrichtentext werden einige der Hauptund Unterthemen behandelt. Es werden sowohl die neuesten Nachrichten über die Märkte und die Wirtschaft, wie auch untergeordnete Ereignisse wie Wahlen, Handelsgeschäfte oder Firmenereignisse wie die von Nvidia, behandelt.Deals wie der mit Mexiko sollen den Handel innerhalb von fünf Jahren um rund 35 % steigern. Es gibt auch Nachrichten aus Europa. Auch die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt werden erwähnt und es werden verschiedene Indizes und Walts mit deren Kaufverhalten apologetic. Darüber hinaus wird bei Nvidia spekuliert, keine Engpässe continuada haben werden.

Der DAX ® und andere indizielle Werte legten diese Woche zu und zeigten spürbares Momentum. Das Wechseln an der Fed-Spitze, ein neues EU-Handelsabkommen und die angespannte Lage im Nahen Osten standen im Fokus politisch.

Tech-News und eine vorsichtige Aussichten aus dem US-Konsum prägten die Stimmung im Corporate.



Der DAX® startete schwächer und drehte dann positiv ins Plus. Der S&P 500® zeigte sich robust, aber holprig zu Wochenbeginn. Beide Indizes steigten am Freitag nach oben.





Außerdem gab es Nachrichten aus Europa, unter anderem mit einem erweiterten Handelsabkommen zwischen der EU und Mexiko. Die Satzung besagt einen Anstieg des Handels um rund 35 % in fünf Jahren.



Währenddessen kam es in Deutschland zum Release von BIP-Daten über Januar bis März. Hier stieg die Wirtschaftsleistung um rund 0,3 %, aber der Wohnungsmarkt zeigte sich schwächer.

Außerdem trat Nvidia auf, um Quartalszahlen vor. Sie legten zu und raufschoss. Der CEO verunsicherte sich vor Engpässen bei der nächsten Generation "Vera Rubin"





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