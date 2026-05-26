Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB

Ein Überblick über aktuelle News, Transfers und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

Aktuelle News, Transfer s und Gerüchte zum BVB im Überblick ⇢ Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Der 20-jährige Julien Duranville kehrt nach wenig erfolgreicher Leihe im Sommer 2026 vom FC Basel zurück nach Dortmund - doch für wie lange?

Sowohl der Belgier als auch der BVB denken nun wohl an eine endgültige Trennung, und laut dem belgischen Transfer-Experten Sacha Tavolieri ist wohl ein konkreter Abnehmer für den Flügelspieler in Sicht. Ebenfalls in Dortmund hat er noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Nathan De Cat verlässt seinen Ausbildungsverein, mehrere Bundesligisten sollen Interesse zeigen (o.g. Bayer 04 Leverkusen).

Der 17-jährige Nathan De Cat wird seinen Ausbildungsverein im Sommer verlassen, mehrere Bundesligisten sollen Interesse zeigen. Auch die Bayern wurden in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem zentralen Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht. Eine Rückholaktion des BVB für Ex-Spieler Jadon Sancho ist wohl stark nachgelassen; Sportdirektor Ole Book hat seine Rücklage deutlich verkürzt. Julien Brandt beendet nach sieben Jahren in BVB-Trikot das Kapitel Borussia Dortmund.

Ebenfalls soll sich die Borussia Madrid bei der Familie des Mittelfeldspielers gemeldet und ihr Interesse hinterlegt haben. Noch immer ist Gespräche über eine Addiition und/oder Ablösesumme zwischen den Klubs in Gang. Joane Gadou kommt! Erster Book-Deal fix RB Salzburg hat den Innenverteidiger Joane Gadou mobilisiert, und Borussia Dortmund hat den Wechsel perfekt abgeschlossen.

Mit einem Vertrag bis 2031. Der Deal ist vor allem eine Frage der Ablöse, Salzburg verkündete 25 Mio. € auf den Tisch und Dortmund主管 19,5 Mio. € Sockellöse





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