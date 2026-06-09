Aktuelle Phishing-Angriffe: Kriminelle nutzen Elster-Portal für Datenraub

Kriminelle versenden E-Mails mit dem Betreff 'Ihr elektronischer Steuerbescheid für 2026 ist abrufbar', um an persönliche Daten und Zugangsinformationen zu gelangen. Nutzer des Steuerportals Elster sollten vorsichtig sein und Steuerbescheide ausschließlich über das offizielle Portal prüfen.

Aktuell versuchen Kriminelle, Nutzer des Steuerportals Elster zu täuschen. Sie versenden E-Mails, die wie offizielle Mitteilungen aussehen und einen angeblich verfügbaren Steuerbescheid für das Jahr 2026 ankündigen.

Die Empfänger werden zudem auf ein mögliches Steuerguthaben hingewiesen und aufgefordert, persönliche Angaben zu bestätigen, um den Bescheid einzusehen und eine Auszahlung zu veranlassen. Die Absender geben vor, eine Überprüfung der hinterlegten Daten durchzuführen, bevor die Überweisung auf das Referenzkonto freigegeben werden kann. Um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen, verweisen sie auf eine vermeintliche Zahlungsrichtlinie und setzen die Empfänger unter Zeitdruck, indem sie auf mögliche Stornierung offener Transaktionen hinweisen. Solche Methoden sind typisch für Phishing-Angriffe.

Es wird empfohlen, Steuerbescheide und andere Mitteilungen ausschließlich über das offizielle Elster-Portal zu prüfen, da die Angreifer versuchen, Zugangsdaten und persönliche Informationen zu erlangen, um Steuerkonten zu missbrauchen oder Daten für Identitätsdiebstahl zu nutzen





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