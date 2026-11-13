Aktuelle Produktrückrufe: Wittenseer Quelle, Nûby, ahead und Go Asia

Wichtiger Überblick über aktuelle Produktrückrufe in Deutschland. Betroffen sind Getränke von Wittenseer Quelle, Babylöffel von Nûby, Marshmallows von ahead und Reiscracker von Go Asia aufgrund gesundheitsgefährdender Verunreinigungen.

Verbraucher in Nordrhein-Westfalen und deutschlandweit werden vor mehreren Lebensmitteln und Kinderprodukten gewarnt, die als Rückrufe ausgelobt wurden. Die Gründe reichen von mikrobiologischen Verunreinigungen über krebserregende Stoffe bis hin zu Erstickungsgefahren durch Kleinteile. Betroffen sind unterschiedliche Kategorien, darunter Erfrischungsgetränke, Babypflegeprodukte, Süßigkeiten und asiatische Snacks. Die zuständigen Hersteller und Handelsketten bitten eindringlich um die Rückgabe der betroffenen Waren, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.

Mikrobiologische Probleme bei Wittenseer Quelle

Der Getränkehersteller Wittenseer Quelle Mineralbrunnen GmbH ruft das Produkt "IsoSport Vital Zitrone-Kirsche" in der Halbliterflasche aus Glas zurück. Bei dem Getränk besteht die Möglichkeit einer mikrobiologischen Beeinträchtigung, durch die sich Schimmelpilze bilden können. Zudem kann das Getränk einen auffälligen Geruch aufweisen, der auf eine Verderbnis hindeutet. Kunden werden dringend angewiesen, das Produkt nicht zu verzehren. Stattdessen sollten die betroffenen Flaschen in den ursprünglichen Ladengeschäften zurückgegeben werden, wobei der Kaufpreis vollständig erstattet wird.

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Gesundheitsrisiko Bisphenol AF bei Nûby-Löffeln

Der Hersteller Nûby ruft seine Wärmesensorlöffel in der Verpackung als Dreierpack zurück, die über die Drogeriekette Rossmann verkauft wurden. In den Löffeln wurde die gesundheitsschädliche Substanz Bisphenol AF festgestellt. Dieser Stoff gilt als fortpflanzungsgefährdend und stellt ein potenzielles Risiko für die menschliche Gesundheit dar. Rossmann erlaubt die Rückgabe der Artikel in allen Filialen, auch ohne Vorlage eines Kassenbons. Der Kaufbetrag wird den Kunden umgehend erstattet, um jegliche Exposition zu verhindern.

Salmonellen-Kontamination bei ahead Marshmallows

Für die Marke ahead wurde ein Rückruf für die "Marshmallows Rainbow Swirls" ausgelobt, nachdem in einer bestimmten Charge Salmonellen nachgewiesen wurden. Der Hersteller hat die entsprechenden Bestände bereits gesperrt, um weitere Verkäufe zu verhindern. Eine Infektion mit Salmonellen äußert sich typischerweise durch Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentliches Erbrechen sowie Fieber. Diese Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst ab. Dennoch sollten Personen mit geschwächtem Immunsystem, Säuglinge, Kleinkinder und Senioren vorsorglich einen Arzt aufsuchen, da schwerere Krankheitsverläufe möglich sind. Ein vorbeugender Arztbesuch für andere Personen ist nicht notwendig.

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Erstickungsgefahr durch Toniebox-Figur Helene Fischer

Die Firma tonies GmbH warnt vor der Figur "Helene Fischer - Die schönsten Kinderlieder" für die Toniebox. Bei Gebrauch besteht die Gefahr, dass sich Kleinteile ablösen, was zu einer Erstickungsgefahr für Kinder unter drei Jahren führen kann. Die Figur wird seit dem 7. Oktober verkauft und ist sowohl im stationären Einzelhandel als auch im Online-Shop von tonies GmbH erhältlich. Der Hersteller rät dringend davon ab, die Figur weiterhin zu nutzen, selbst wenn bisher keine sichtbaren Mängel erkennbar sind. Der Artikel soll außer Reichweite von Kindern gebracht werden.

Krebserzeugendes Glycidol in Go Asia Reiscrackern

Die asiatische Supermarkt-Kette Go Asia, die unter anderem im Bielefelder Loom eine Filiale betreibt, ruft "Wasabi Rice Crackers" der Marke Golden Turtle mit einem Nettogewicht von 125 g zurück. Auch bei einer weiteren, scharfen Sorte von Reiscrackern besteht ein Verdacht. Der Grund für den Rückruf ist die Überschreitung des Höchstwerts für Glycidol. Dieser Stoff entsteht bei der Verarbeitung von pflanzlichen Ölen und Fetten und gilt als genschädigend sowie krebserzeugend. Die betroffenen Produkte können in allen Go Asia-Filialen zurückgegeben werden, wofür der Kaufpreis erstattet wird.

STEC-Bakterien in Rindfleischprodukten von Peter Faden

Der Hersteller Norderstedter Fleisch- und Wurstwaren Peter Faden GmbH & Co KG hat diverse Rindfleischsalamiprodukte zurückgerufen, da in Einzeluntersuchungen shigatoxinbildende Escherichia coli (STEC) nachgewiesen wurden. Der Verzehr kontaminierter Produkte kann innerhalb weniger Tage zu fieberhaften Magen-Darm-Störungen führen, die teilweise mit Blutungen einhergehen. Besonders für Kinder, Schwangere, ältere Menschen und immunsupprimierte Personen sind schwere Komplikationen möglich. Das Unternehmen bittet darum, die Produkte nicht zu verzehren oder zu verarbeiten, falls keine durchgehende Erhitzung erfolgt. Die Rückgabe gegen Erstattung des Kaufpreises ist auch ohne Kassenbon in der Verkaufsstelle möglich.