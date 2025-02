Aktuelle Technik-Neuigkeiten und Ausblicke

Entdecken Sie in diesem Artikel die neuesten Entwicklungen in der Technologiewelt, von energieeffizienten Fahrzeugen bis hin zur fortschrittlichen KI-Forschung. Tauchen Sie ein in die Welt des Mini-PCs, beleuchten Sie die Auswirkungen von DeepSeek-KI und erfahren Sie mehr über intelligente Energie-Lösungen. Darüber hinaus erhalten Sie Einblicke in die Zukunft der Kamera-Technologie und die potenziellen Auswirkungen auf Apple.

Cupra Leon 1.5 e-Hybrid im Test: Lädt flinker und fährt weiter als bisher. Der NUC 14 Pro AI hat als erster Mini-PC Intels sparsamen Prozessor 'Lunar Lake'.

Dazu kommen ein kräftiger Grafikprozessor, eine KI-Recheneinheit und mehr. Die China-KI von DeepSeek ist in aller Munde und sorgte für abstürzende US-Börsenkurse. Was DeepSeek-KI anders macht und ob es wirklich eine Zäsur darstellt. Der Elroq 50 hat die kleinste Batterie bei Volkswagen. Für alle, die nur selten lange Strecken fahren, ist die reale Reichweite zwischen okay und hinnehmbar. Wir haben unsere Leser gefragt, welche Funktionen und Weiterentwicklungen sie sich in und an ihren Kameras wünschen und erhielten viele Vorschläge und Ideen. Sollte der Präsident in seiner zweiten Amtszeit Wahlversprechen komplett umsetzen, könnte Apple in Mitleidenschaft gezogen werden. Kann Tim Cook das verhindern? Das Fraunhofer-Institut hat 2023 an einem Bestandshaus untersucht, wie lokaler Solarstrom, Wärmepumpenheizung und Stromspeicher zusammenarbeiten.





