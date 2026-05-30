Aktuelle Wochenhistorie: DAX stabil, US-Indizes setzen ihre Serie fort

Die wichtigsten Ereignisse der letzten Woche im Überblick: Der DAX konnte leicht zulegen, der S&P 500 zeigte sich robust und der Nasdaq-100 durchbrach eine historische Marke. Im Nahen Osten gab es gemischte Signale und die Preise für ein Barrel Öl gaben nach.

Wir wollen einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen und die wichtigsten Ereignisse zusammenfassen. Die großen Indizes konnten im Wochenverlauf getragen von Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten und einem rückläufigen Rohölpreis weiter zunehmen.

Auf Unternehmensseite sorgten teils deutliche Kursbewegungen über Nacht in beide Richtungen für Aufmerksamkeit, während das Thema KI die Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger je nach Branche weiterhin spürbar auseinanderlaufen lässt. Zudem gab es wichtige konjunkturelle Daten aus Deutschland, USA und Japan. Der DAX konnte in dieser Woche leicht zulegen und notierte am Freitagmittag bei ungefähr 25.087 Punkten. Der S&P 500 zeigte sich dennoch robust und notierte über die Woche hinweg stets im Plus.

Der Nasdaq-100 präsentierte sich stark und durchbrach eine historische Marke. Der Dow Jones Industrial Average bewegte sich dagegen weniger dynamisch, aber holte im Wochenverlauf wieder auf. Im Nahen Osten gab es in dieser Woche gemischte Signale. Während die USA wiederholt eine bevorstehende Friedensvereinbarung in Aussicht stellten, dementierte der Iran entsprechende Fortschritte und blieb in seiner Verhandlungsposition hart.

Die Preise für ein Barrel Öl der Sorten Brent und WTI gaben im Wochenverlauf erneut nach. Das Verbrauchervertrauen in den USA und in der Eurozone sowie der Geschäftsklimaindex und das wirtschaftliche Vertrauen blieben auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vormonat. Am Donnerstag folgten in den USA zudem die Daten zum Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index im Monats- und Jahresvergleich. In Japan ging die Teuerungsrate auf Jahressicht um 0,1 % zurück und liegt nun bei 1,4 %.

In Deutschland ging sie im Jahresvergleich von 2,90 % auf 2,7 % zurück. Der EUR/USD-Wechselkurs zeigte in dieser Woche keine große Schwankungsbreite und notierte zum Wochenende mit einem Plus von 0,33 % bei 1,638. Der KI-Hype bleibt der zentrale Treiber im Technologiesektor und damit auch für viele der großen Indizes. Applied Materials, Anbieter von Systemen und Fertigungsanlagen für die Halbleiterproduktion, profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur und meldete Rekordzahlen für das zweite Quartal





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