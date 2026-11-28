Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre stand Al Pacino auf dem Höhepunkt seiner Karriere, doch er drehte mit Author! Author! einen der größten Flops seines Lebens. Für die Komödie ließ er Rollen in gefeierten Filmen absagen, was seine Filmografie beeinträchtigte. Der Artikel beleuchtet diesen Karriereknick und den Kontext seiner Arbeit.

"Was ist mit Al Pacino s Karriere passiert? ": Vor 44 Jahren drehte der Oscar-Preisträger seinen größten Flop – für den er gleich 2 gefeierte Filme sausen ließ "Was ist mit Al Pacino s Karriere passiert?

": Vor 44 Jahren drehte der Oscar-Preisträger seinen größten Flop – für den er gleich 2 gefeierte Filme sausen ließAnfang der 1980er-Jahre befand sich Al Pacino eigentlich auf dem Zenit seiner Karriere. Da kann man leicht vergessen, dass er damals auch einen absoluten Mega-Flop gedreht hat. Hier erfahrt ihr, um welchen Film es geht.

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Bis zu seinem ersten Academy Award sollte es zwar noch rund zwei Jahrzehnte dauern – Pacino erhielt ihn 1993 für seine Hauptrolle in „“ –, dafür war er in den folgenden Jahren ein Dauergast auf den Nominiertenlisten. Kein Wunder, schließlich drehte der heute 86-Jährige in den 1970er-Jahren einen Klassiker nach dem anderen: von „auch in seinem vielleicht größten Flop zu sehen war: Die Rede ist von der Komödie „Author! Author!