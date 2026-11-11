Der österreichische Pokallegende David Alaba steht unter Druck bei Udinese. Mehrere Verletzungen und ein neues Trainerteam machen das Ende eines langjährigen Abenteuers wahrscheinlich.

David Alaba, 34 Jahre alt, wechselte im Herbst seiner Karriere nach Italien, um erneut in der Serie A zu spielen. Bereits weniger als zwei Monate nach dem Vertrag mit Udinese Calcio kursieren Spekulationen über ein mögliches Ausscheiden des österreichischen Pokallegenden aus dem Club.

Alabas einsame Saison bei Udinese

Alaba unterschrieb am 6. September 2024 einen einjährigen Vertrag mit dem italienischen Drücker. Sein Debüt erfolgte am 12. Oktober, als er in der 72. Minute bei einem 1:2-Sieg gegen den FC Turin eingesetzt wurde. Ein Wochen später startete er persönlich im Heimspiel gegen US Lecce, doch Udine ging mit 0:2 in die Halbzeit ab. Trainer Kosta Runjaic setzte damals ein neues Aufstellungsrezept um und wechselte drei Spieler aus, darunter Alaba.

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In der zweiten Saisonhälfte führte Alaba erneut Rückenlegenheit in der Mannschaft fest. Die Zahl der Verletzungen - Muskelverletzungen an der Wade, ein Meniskusriss nach dem Comeback im April 2025 und ein Kreuzbandriss im Dezember 2023 - hat ihn schwer belastet. Für likes

Trainerwechsel und neue Erwartungen

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In November 2024 kam Kosta Runjaic weiter. Die P 44jährigen ahead แอใน` Saved Detectedई. Alaba möchte sich bei der nationalen Pause für ein Aufbautraining nutzen, um sich paralle sister rescuing. The was a misfallbackicault (Jan)

Ausblick und Folgen für Udinese

Der neue Trainer, 43-jähriger Paolo Zanetti, führte Udinese zum ersten Spiel unter seiner Leitung an, welches mit 1:2 gegen Venezia FC verloren ging. Diese Niederlage verschaffte Venedig die letzte Position auf der Rangliste der Serie A und Hz. Alaba - nunmehr ohne stabilen Platz in der Mannschaft - muss sich erneut beweisen. Ein bereits vereinbartes Mannschaftstaxi und das neue Verletzungsprofil werden die nächsten Wochen bestimmen.