Alan Jones gestorben: Der letzte australische Formel-1-Weltmeister mit 80 Jahren tot

Alan Jones ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Der frühere Formel-1-Weltmeister der Saison 1980 hinterlässt ein bedeutendes Vermächtnis für den Motorsport und seine Heimat Australien.

Der ehemalige Formel-1- Weltmeister Alan Jones ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Sein Tod wurde durch eine offizielle Erklärung seiner Frau Amanda Butler-Davis bestätigt, die den Verlust eines bedeutenden Sports mannes betrauert. Jones verstarb nach kurzer Krankheit, was in einer öffentlichen Erklärung an die Öffentlichkeit gegeben wurde. Seine Familie und die Gemeinschaft im Motorsport trauern um einen Mann, der den Sport maßgeblich geprägt hat.

Legende des australischen Motorsports und Titelgewinn 1980

In seiner Heimat Australien gilt Alan Jones als absolute Ikone des Motorsports und bleibt bis heute der letzte Weltmeister, der aus dem fünften Kontinent stammt. Er feierte erst am vergangenen Montag seinen achtzigsten Geburtstag, wenige Tage vor seinem Tod. Mit dem Rennstall Williams sicherte er sich im Jahr 1980 den prestigeträchtigen Titel und war damit nach Jack Brabham der zweite Australier, der diesen Erfolg errang. In seiner Karriere gewann er insgesamt zwölf Grand-Prix-Rennen, wovon fünf Siege in seiner Meisterschaftssaison erzielt wurden.

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Karrierestationen von Hesketh bis Williams

Jones gab sein Debüt in der Königsklasse bereits 1975 für das Hesketh-Team und durchlief danach Stationen bei Graham Hill und Surtees. Bei Shadow gelang ihm 1977 sein erster Grand-Prix-Sieg, bevor er 1977 zu Williams wechselte, wo sein größter Erfolg folgte. Er war der erste Pilot, der mit dem britischen Team die Weltmeisterschaft gewann. Nach einem Sieg beim Saisonfinale auf dem Caesars Palace Grand Prix Circuit in den USA trat er 1981 zunächst zurück, kehrte aber noch mehrfach zurück, bevor er sein letztes Rennen 1986 bestritt.

Erfolge, Stationen und familiäres Vermächtnis

Zu den historischen Erfolgen von Alan Jones zählen Siege in Argentinien, Frankreich, Großbritannien, Kanada und den USA. Seine aktive Zeit wurde von seiner Familie als leidenschaftlich und prägend für den Sport beschrieben. Er hinterlässt seine Frau Amanda Butler-Davis sowie sechs Kinder, die in der Erklärung das Andenken an den verstorbenen Sportler bewahren werden. Die Familie betonte, dass er stets dankbar für die Unterstützung der Fans war, die ihn bis zu seinem letzten Atemzug begleiteten.

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Nach der Karriere: Fernsehen und berufliches Erbe

Auch nach dem Ende seiner aktiven Rennfahrerkarriere blieb Alan Jones dem Motorsport eng verbunden. In Australien war er über viele Jahre hinweg als Formel-1-Kommentator für das Fernsehen tätig. Seine Frau würdigte ihn als einen Mann, der sein gesamtes Leben dem Motorsport gewidmet habe. Sie betonte, dass er ein Vermächtnis hinterlassen habe, das durch die unzähligen Menschen weiterleben wird, die er auf seinem Weg berührt hat.

Todesfall und offizielle Bestätigung der Angehörigen

Die Bestätigung des Todesfalls erfolgte durch eine_statement_ der Witwe, die den Schmerz über den Verlust in der Familie sowie bei den Fans beschreibt. Alan Jones wird von seinen engsten Angehörigen sowie von den vielen Fans, für deren Unterstützung er stets dankbar war, schmerzlich vermisst und in liebevoller Erinnerung behalten werden. Der frühere Weltmeister hinterlässt eine Lücke im globalen Motorsportgeschehen und wird als eine der wichtigsten Figuren der 1980er Jahre in Erinnerung bleiben.