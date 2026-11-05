Alan Jones: Totgeborener Formel-1-Weltmeister mit 80 Jahren

Alan Jones, der letzte australische Formel-1-Weltmeister, ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht kommt nur eine Woche nach seinem Geburtstag und beendete eine brillante Karriere.

Alan Jones, der legendäre australische Formel-1-Pilot und Weltmeister von 1980, ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Seine Ehefrau Amanda Butler-Davis hat den Tod des Motorsport-Idols nach einer kurzen Erkrankung bekannt gegeben. Die Trauer in der internationalen Rennsportwelt ist groß, da Jones nicht nur eine ikonische Figur seiner Heimat Australien war, sondern auch der letzte Fahrer aus dem fünften Kontinent, der den Titel in der Königsklasse gewann.

Letzter australischer Champion der Formel 1

Alan Jones stiftet als letzter Australier den Weltmeistertitel in der Formel 1 ab. Nach Jack Brabham, der 1966 gewann, gelang ihm 1980 dieser seltene Erfolg mit dem Rennstall Williams. Bis heute ist er der einzige Fahrer von dort, der diese Höchstleistung vollbrachte. Seine Karriere war von bemerkenswerter Konstanz und technischen Präzision geprägt, was ihm den Respekt der Konkurrenz und Fans sicherte. Der verstorbene Champion feierte am Montag vor seinem Tod noch seinen 80. Geburtstag, eine Runde, die nun zu einem traurigen Gedenktag wird.

Also read Formel 1 trauert um Weltmeister Alan Jones im Alter von 80 Jahren

Williams Erfolg und historische F1 Siege

Jones bestritt seine Gesamtlaufbahn in der Königsklasse von 1975 bis 1986 und hinterließ 12 Grand-Prix-Siege. Er gab 1975 sein Debüt für Hesketh und wechselte später zu Graham Hill und Surtees. 1977 erreichte er bei Shadow seinen ersten Sieg. Bei Williams errang er 1980 die Meisterschaft mit fünf Siegen in jenem Jahr. Dazu gehören Titelkämpfe in Argentinien, Frankreich, Großbritannien, Kanada und den USA. Sein letztes Rennen 1986 markierte das Ende seiner aktiven Zeit.

Advertisement

Nachfolger und mediales Wirken in Australien

Alan Jones kehrte kurz nach seinem Rückzug 1981 auf die Strecke zurück. Sein letztes Rennen absolvierte er 1986. Nach seiner aktiven Zeit blieb Jones dem Motorsport als Kommentator erhalten. Er analysierte für australische Sender die Weltmeisterschaft. Seine Frau Amanda Butler-Davis betonte in einer Erklärung den Schmerz des Verlusts. Sie dankte den Fans für ihre langjährige Unterstützung und versprach, seinen Geist in Ehre zu halten.