Alan Rickman: Talent und Erinnerung

Alan Rickman war ein großartiger Schauspieler, der bekannt wurde durch seine Rolle als Severus Snape in den Harry Potter-Filmen. Nach seiner Todesschwelle meldete sich ein Kollege von Rickman zu Wort und erzählte eine Anekdote, wie Rickman einst bei den Dreharbeiten vor der gesamten Mannschaft mit ernster Miene angeschnauzt habe. Tom Felton erinnert sich an diese Szene und erzählt, wie Rickman ihn unmissverständlich vorwarnte, nicht auf seinen Mantel zu treten. Felton beschreibt, wie er beinahe Rickman verletzte, als er zu nahe an den Mantel des Lehrmeisters trat. Nach dem Tod von Rickman mussten weitere Harry Potter-Stars Abschied nehmen, welche Darsteller*innen bereits verstorben sind, erfahrt ihr in unserem Video.

Alan Rickman war ein großartiger Schauspieler , der ohne Zweifel bekannt wurde durch seine Rolle als Severus Snape in den Harry Potter -Filmen. Nach seiner Todesschwelle meldete sich ein Kollege von Rickman zu Wort und erzählte eine Anekdote , wie Rickman einst bei den Dreharbeiten vor der gesamten Mannschaft mit ernster Miene angeschnauzt habe.

Tom Felton, der als Draco Malfoy bekannt wurde, erinnert sich an diese Szene und erzählt, wie Rickman ihn unmissverständlich vorwarnte, nicht auf seinen Mantel zu treten. Felton beschreibt, wie er beinahe Rickman verletzte, als er zu nahe an den Mantel des Lehrmeisters trat. Nach dem Tod von Rickman mussten weitere Harry Potter-Stars Abschied nehmen, welche Darsteller*innen bereits verstorben sind, erfahrt ihr in unserem Video





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