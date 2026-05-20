Alan Shearer: Newcastle muss dringend einen neuen Stürmer verpflichten - Trainer Eddie Howe sieht die Situation anders

Alan Shearer, einstiger Newcastle-Torschütze und Vereinsikone, hat sich kritisch zum Sturmproblem bei seinem Herzenklub geäußert. Er fordert dringend einen neuen Angreifer für die Magpies, während Trainer Eddie Howe optimistisch ist und betont, dass Newcastle derzeit ausreichend Optionen in der Stürmer-Position hat. Shearer widerspricht damit dem Coach und sieht die Situation kritisch. Gleichzeitig betont Shearer, dass die Magpies nicht von kurzen Spielzeiten täuschen lassen werden und dass die jüngste Vorstellung gegen die Hammers nicht in falscher Sicherheit wiegen darf.

Newcastle -Legende Alan Shearer spricht Klartext zum Sturmproblem bei seinem Herzensklub und lässt sich auch von Will Osula s starker Schlussphase nicht blenden. Trotz sechs Toren in acht Spielen fordert der Rekordtorjäger für den Sommer einen neuen Angreifer für die "Magpies" und widerspricht damit Trainer Eddie Howe deutlich.

Shearers Botschaft ist unmissverständlich: Die Magpies dürfen sich nicht von drei oder vier guten Wochen täuschen lassen. Auch die jüngste Vorstellung gegen die "Hammers" dürfe Newcastle nicht in falscher Sicherheit wiegen, warnt die Vereinsikone. Seine Forderung bleibt klar: Ein Stürmer muss kommen. Un





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