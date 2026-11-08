Alanis Morissette outet sich als Pansexuelle im Podcast

Sängerin Alanis Morissette (52) hat sich im Podcast "Handsome" als pansexuell geoutet. Sie spricht offen über ihre Sexualität und ihre Beziehung zu Mario "Souleye" Treadway.

Die kanadische Sängerin und Grammy-Preisträgerin Alanis Morissette hat ihre sexuelle Identität öffentlich bestätigt. Im aktuellen Podcast "Handsome" erklärte die 52-jährige Künstlerin, dass sie sich als pansexuell bezeichnet. Diese Aussage fiel im Rahmen eines intensiven Gesprächs mit den Gastgeberinnen Tig Notaro, Fortune Feimster und Mae Martin, das sich zunächst mit Morissettes früheren Beziehungen befasste.

Der Auslöser für das Bekenntnis war eine Frage der Komödiantin Fortune Feimster. Die Runde diskutierte über Morissettes bittere Abrechnungen mit ex-Partnern. Feimster äußerte Bedauern für die erlebten Schmerzen, lobte jedoch die daraus resultierenden Kunstwerke. Als Feimster fragte, ob Morissette jemals lesbisch sein wollte, antwortete diese ohne Zögern mit einem klaren Bekenntnis zu ihrer Pansexualität.

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Das Bekenntnis im Podcast Handsome

Die Antwort von Alanis Morissette traf die Anwesenden im Studio unerwartet. Tig Notaro wirkte überrascht und hakte zur Sicherheit nach, ob diese Aussage ernst gemeint sei. Morissette nickte bestätigt und versicherte, dass sie tatsächlich pansexuell sei. Die Reaktion ihrer Co-Hosts war sofortig und unterstützend. Mae Martin rief prompt, dass sie ebenfalls pansexuell sei, was die Stimmung im Podcast entspannt und offen gestaltete.

Das Gespräch verdeutlichte, wie beiläufig und selbstverständlich Morissette mit diesem Thema umgeht. Es war nicht der Hauptfokus der Sendung, sondern entstand natürlicherweise aus der Erzählung über vergangene Liebschaften und die daraus entstandene Musik. Die Offenheit der Künstlerin unterstreicht ihre Bereitschaft, über persönliche Identität und sexuelle Orientierung zu sprechen.

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Privates Leben und frühere Beziehungen

Alanis Morissette hält ihr aktuelles Liebesleben weitgehend privat. Bekannt ist jedoch ihre langjährige Verbindung zum Rapper Mario "Souleye" Treadway. Das Paar ist seit 2010 verheiratet und hat gemeinsam drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Morissette betonte, dass ihre Ehe von gegenseitigem Respekt und der Freiheit geprägt ist, sich selbst zu entfalten.

In früheren Interviews erwähnte die Sängerin, dass sie bei früheren Dates oft befremdet reagiert habe, wenn sie von ihren Wünschen erzählte. Im Sommer dieses Jahres sagte sie gegenüber "The Blast", dass es bei ihrer aktuellen Beziehung genau umgekehrt sei. Ihr Mann habe null Verlangen, ihr die Flügel zu stutzen, was ihr ein Gefühl von völliger Autonomie gebe. Diese Perspektive contrastiert stark mit ihren Erfahrungen aus jüngeren Jahren.

Vergangene Romance und kultureller Einfluss

Die Beziehungen von Alanis Morissette sind Teil ihrer musikalischen Legende. Ihre frühere Liaison mit dem Schauspieler Dave Coulier gilt als Inspiration für ihr weltberühmtes Erfolgsalbum "Jagged Little Pill". Weitere prominente Ex-Partner sind der Schauspieler Dash Mihok und der Anwalt Tom Ballanco. Eine der bekanntesten Affären war ihre Verlobung mit Hollywood-Star Ryan Reynolds.

Morissette war von 2002 bis 2005 mit Ryan Reynolds zusammen. Die drei Jahre währende Verlobung endete 2007 mit einer Trennung. Nur zwei Monate nach der Trennung von Reynolds wurde Morissette mit Scarlett Johansson zusammen gesehen. Diese Phase war von großer medialer Aufmerksamkeit geprägt, doch Morissette selbst fokussiert sich heute auf ihre Familie und ihre Karriere.

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Aktuelle Karriere und Bühnenauftritte

Parallel zu ihrem privaten Leben ist Alanis Morissette weiterhin künstlerisch sehr aktiv. Derzeit steht sie in Los Angeles mit ihrer Residency-Show "Butterfly with a Machete" auf der Bühne. Diese Produktion ist eine einzigartige Mischung aus Musik und Erzählungen, die ihre vielschichtige Persönlichkeit widerspiegelt.

Die Show bietet Fans die Gelegenheit, die Künstlerin auf einer intimen Ebene kennenzulernen. Durch ihre Auftritte bleibt Morissette im kulturellen Diskurs präsent. Ihr Bekenntnis im Podcast passt in diese öffentliche Präsenz, da sie Identität und Authentizität als zentrale Themen ihrer Arbeit betrachtet. Die Kombination aus Musik und persönlichen Geschichten findet weiterhin ein begeistertes Publikum.