Alanis Morissettes bilinguale Hymnenperformance beim WM-Spiel Kanadas

Die kanadische Sängerin Alanis Morissette singt die Nationalhymne bei Kanadas erstem WM-Spiel in einer zweisprachigen Version und betont so die sprachliche Vielfalt des Landes.

Beim Spiel zwischen Kanada und Bosnien und Herzegowina sorgte Alanis Morissette für Aufmerksamkeit, als sie die Nationalhymne O Canada in einer zweisprachigen Version präsentierte. Die 52-jährige Musiklegende wechselte dabei zwischen englischen und französischen Passagen, wodurch sie die sprachliche Vielfalt des Landes in den Mittelpunkt stellte.

Auch die Werbebanden zeigten diesen bilingualen Ansatz, indem sie sowohl "Fifa World Cup 2026" als auch "Coupe du Monde de la Fifa 2026" anzeigten. In Kanada ist eine offizielle Verpflichtung zur zweisprachigen Hymne nicht vorgeschrieben; vielmehr wird O Canada je nach Region oder Publikum oft nur in einer Sprache gesungen - auf Englisch in den meisten Teilen des Landes und auf Französisch insbesondere in Québec.

Morissettes Wahl einer gemischten Fassung gilt jedoch als starkes Symbol für das bilinguale Erbe Kanadas und wird typischerweise bei Anlässen von nationaler Bedeutung verwendet, wie etwa dem ersten WM-Spiel des Co-Gastgebers Kanada im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026, die gemeinsam mit den USA und Mexiko ausgetragen wird. Dieser Auftritt unterstrich die kulturelle Identität Kanadas auf einer internationalen Bühne und löste Diskussionen über Sprache, Nationalstolz und Inklusion aus





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