Alarmierende Zahl: Sechs Millionen Arbeitslose ohne Berufsabschluss in Deutschland

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt vor einer alarmierenden Entwicklung am Arbeitsmarkt: Die Zahl der Beschäftigten ohne Berufsabschluss ist auf sechs Millionen gestiegen. Der DGB fordert von der kommenden Bundesregierung mehr Einsatz für Aus- und Weiterbildung sowie ein umfassendes Aktionsprogramm, um den Trend zu stoppen und niemanden mehr auf der Strecke zu lassen.

Die zukünftige Bundesregierung erwartet ein großes Problem am Arbeitsmarkt : Die Zahl der Beschäftigten ohne Berufsabschluss ist auf etwa sechs Millionen gestiegen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat diese Zahl basierend auf offiziellen Daten errechnet. Der Schock: Bisher war „nur“ die bereits hohe Zahl von 2,9 Millionen unqualifizierten Arbeitskräften zwischen 20 und 35 Jahren bekannt. Laut dem DGB landen jedes Jahr 250.

000 Schulabgänger im sogenannten Übergangssystem, in dem sie Lernlücken schließen oder einen Schulabschluss nachholen sollen. So zumindest in der Theorie. Tatsächlich werde das oft „zur jahrelangen Warteschleife, ohne dass am Ende ein Berufsabschluss steht“, so der DGB. Weniger als die Hälfte der Schulabgänger beginnt direkt eine Lehre oder ein Studium. Rund 100.000 bleiben jährlich ohne Schulabschluss. Um mehr Menschen zu qualifizieren, fordert der DGB von der kommenden Bundesregierung „mehr Einsatz für Aus- und Weiterbildung“ – nötig sei ein umfassendes Aktionsprogramm. Konkret setzt der Gewerkschaftsbund an der Schwelle von der Schule in den Beruf an: Hier dürfe künftig „niemand mehr verloren gehen“. Die 366 „Jugendberufsagenturen“ in den Ländern müssten zu zentralen Anlaufstellen werden. Zwei Drittel dieser Jugendlichen könnten mit mehr Unterstützung sofort eine Lehre beginnen. Damit niemand mehr verloren geht, schlägt der DGB eine Bildungs-ID vor – also eine Kennnummer für jeden, von der Einschulung bis zum Berufsabschluss. Sollte es nicht gelingen, den Trend umzudrehen, drohten „erhebliche Risiken“, warnt die DGB-Vizevorsitzende Elke Hannack. „Es zerreißt unsere Gesellschaft, wenn immer mehr Menschen im Arbeitsleben abgehängt werden“, so Hannack. Denn diese Menschen würden dann nicht nur niedrige Löhne erzielen, sondern auch eher auf Unterstützung vom Staat angewiesen sein. Zudem verschärfe das ungenutzte Potenzial den Fachkräftemangel





Arbeitsmarkt Ausbildung Bildungs-ID Fachkräftemangel Qualifikation

