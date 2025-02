Der Artikel berichtet über den alarmierenden Anstieg von Infektionen mit sexuell übertragbaren Krankheiten (STIs) in ganz Europa. Besonders Syphilis und Gonorrhö sind stark angestiegen. Der Artikel betont die Wichtigkeit von Kondomnutzung, offenen Gesprächen mit Partnern und regelmäßigen STI-Tests, um die Verbreitung von STIs zu kontrollieren.

In ganz Europa erleben wir einen alarmierenden Anstieg von Infektionen mit sexuell übertragbaren Krankheiten (STIs). Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) berichtet in seinem neuesten Jahresbericht über einen sprunghaften Anstieg von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2022. Besonders beunruhigend ist der drastische Anstieg von Syphilis und Gonorrhö , der seit 2014 um über 300 Prozent gestiegen ist.

Syphilis und Gonorrhö können zu schweren gesundheitlichen Komplikationen führen, einschließlich Unfruchtbarkeit und Schäden an Herz und Nerven, wenn sie unbehandelt bleiben. Die Daten des ECDC zeigen, dass die Zunahme von STI-Fällen bei Männern und Frauen gleichermaßen zu beobachten ist, unabhängig von der sexuellen Orientierung. Die meisten Fälle von Gonorrhö treten bei jungen Erwachsenen auf, während Syphilis stärker bei Männern vorkommt. Chlamydien, eine weitere häufige STI, verursachen Entzündungen der Harnwege, Genitalien und des Darms und können zu Fieber und Unfruchtbarkeit führen. Eine der HauptbeStringTokenizer der Zunahme von STI-Fällen ist die zunehmende Antibiotika-Resistenz von Erregern wie Gonorrhö. Dies erschwert die Behandlung und erhöht die Gefahr einer Übertragung. Das ECDC betont die Wichtigkeit von Kondomnutzung und offenen Gesprächen mit Partnern über sexuelle Gesundheit. Regelmäßige STI-Tests sind ebenfalls unerlässlich. Schnelle medizinische Hilfe sollte bei Auftreten von ungewöhnlichen Symptomen, wie Juckreiz, Schmerzen oder Ausschlägen in der Genitalregion, aufgesucht werden. Durch diese Maßnahmen können wir dazu beitragen, die Verbreitung von STIs zu kontrollieren und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen





