Alarmierender Anstieg von rechtem Hass und Diskriminierung an Münchner Schulen

Die Fachstelle für Demokratie berichtet von einem massiven Zuwachs rassistischer und rechtsextremer Vorfälle an Schulen in München, wobei auch Lehrkräfte als Täter identifiziert wurden.

Die Situation an den Bildungseinrichtungen der bayerischen Landeshauptstadt hat sich im Jahr 2025 drastisch zugespitzt. Laut dem aktuellen Bericht der Fachstelle für Demokratie wurden insgesamt 154 Fälle von rechtem Hass, Diskriminierung und Sexismus an Münchner Schulen dokumentiert.

Diese Zahl stellt einen massiven Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren dar, wobei die Bilanz bereits im Jahr 2022 mit lediglich 55 Meldungen begann. Besonders besorgniserregend ist die Erkenntnis, dass etwa ein Drittel dieser Vorfälle als strafrechtlich relevant eingestuft wird. Die statistische Auswertung zeigt ein komplexes Bild der Täter- und Opferstrukturen: Während 66 Prozent der Betroffenen Schülerinnen und Schüler sind, machen diese Gruppe gleichzeitig mit 56 Prozent auch die Mehrheit der Verursacher aus.

Ein besonders alarmierendes Detail ist jedoch, dass in fast jedem fünften Fall, also in etwa 19 Prozent der Meldungen, eine Lehrkraft als Täterin oder Täter identifiziert wurde. Dies verdeutlicht, dass Diskriminierung nicht nur ein Problem unter Jugendlichen ist, sondern tief in die pädagogischen Strukturen hineinreicht. Die Bandbreite der gemeldeten Vorfälle ist erschreckend und spiegelt gesellschaftliche Abgründe wider. Es wird von rassistischen Beleidigungen berichtet, bei denen Jugendliche aufgrund ihrer Hautfarbe herabgewürdigt werden.

In Lehrerzimmern fielen Äußerungen, wonach Kinder in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden sollten, während in digitalen Klassenchats rassistische Bilder verbreitet wurden. Zudem wurden an den Wänden von Schulgebäuden Hakenkreuze entdeckt. Neben Rassismus sind auch Antisemitismus, Sexismus und Homophobie weit verbreitet. So wurden Menschen aufgrund ihres jüdischen Glaubens diskriminiert oder mit homophoben Schimpfwörtern wie 'Schwuchtel' beleidigt.

In einem extremen Fall zog ein Schüler einer Mitschülerin die Unterhose herunter. Lehrkräfte nutzten teilweise das N-Wort oder kommentierten in unangemessener Weise die Körperlichkeit von Schülerinnen. Eine Mitarbeiterin der Fachstelle, die aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte, betont, dass die dokumentierten Fälle lediglich Beispiele seien. Sie vermutet, dass an fast jeder der über 350 öffentlichen Schulen Münchens täglich Diskriminierungen stattfinden, viele Betroffene dies jedoch aus Angst vor weiteren Anfeindungen oder aus Überforderung schweigend hinnehmen.

Ein besonderer Höhepunkt der rechtsextremen Aktivitäten ereignete sich im Mai 2025. In diesem Monat gingen die meisten Meldungen ein, wobei acht Vorfälle direkt mit der sogenannten 'Identitären Bewegung' in Verbindung standen. Aktivisten dieser Gruppierung verteilten Flyer an verschiedenen Schulen und platzierten Transparente an vier renommierten Gymnasien: dem Willi-Graf-Gymnasium in Schwabing, dem St.-Anna-Gymnasium im Lehel, dem Max-Josef-Stift in Bogenhausen sowie dem Maximiliansgymnasium in Schwabing. An einer dieser Einrichtungen zündeten die Täter sogar Böller, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Obwohl die betroffenen Schulen laut Bericht schnell und entschlossen reagierten, bleibt die Gefahr weiterer Aktionen bestehen. Die Fachstelle warnt davor, solche Ereignisse als Einzelfälle abzutun, da die Verbreitung rechter Inhalte unter Jugendlichen weiterhin eine bedeutende Gefahr darstellt. Die seit vier Jahren bestehende Anlaufstelle der Fachstelle für Demokratie spielt eine entscheidende Rolle dabei, die Sichtbarkeit dieser Probleme zu erhöhen. Neben der jährlichen Berichterstattung bietet sie Beratung für Betroffene sowie Unterstützung für Lehrkräfte und Schulleitungen an.

Ziel ist es, Strategien zu entwickeln, wie man auf rassistische Beleidigungen oder sexistische Angriffe im Klassenzimmer angemessen reagiert. Die steigenden Zahlen könnten einerseits auf eine tatsächliche Zunahme des Hasses hindeuten, andererseits darauf, dass die Anlaufstelle bekannter wird und das Bewusstsein dafür wächst, dass Diskriminierung kein normaler Teil des Schulalltags sein darf.

Es wird betont, dass jeder Sticker, jede Schmiererei und jedes rassistische Bild gemeldet werden muss, da diese Kleinigkeiten das gesamte Schulklima vergiften und die Schule für viele Kinder aufhören lassen, ein sicherer Ort zu sein. Die Verpflichtung der städtischen Schulen zur Meldung solcher Vorfälle soll dazu beitragen, dass die statistischen Daten die Realität immer präziser abbilden und präventive Maßnahmen besser greifen können





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