Alaska: Flugzeug-Absturz mit zehn Todesopfern

Das Wrack eines Regionalflugzeugs mit zehn Personen an Bord wurde in Alaska gefunden. Es gab keine Überlebenden. Die Maschine der Bering Air verlor laut Küstenwache plötzlich an Höhe und Geschwindigkeit.

In Alaska hat die Küstenwache das Wrack eines Regionalflugzeugs entdeckt, das mit zehn Personen an Bord als vermisst gemeldet wurde. Die Überreste der Cessna Caravan der Bering Air wurden etwa 55 Kilometer von der Stadt Nome entfernt gefunden. Laut der US-Küstenwache überlebte keiner der zehn Insassen den Absturz. Die Freiwillige Feuerwehr von Nome erklärte, dass aufgrund des Unfalls keine Überlebenschance besteht. An Bord waren neun Passagiere und der Pilot.

Die Insassen waren den Berichten zufolge zwischen 30 und 58 Jahre alt. Laut der Küstenwache verlor die Maschine plötzlich sehr stark an Höhe und Geschwindigkeit. Die Gründe für den Absturz sind derzeit unklar. Es gab kein Notsignal. Experten der Unfallermittlungsbehörde NTSB sind auf dem Weg nach Nome. Das Flugzeug vom Typ Cessna Caravan mit neun Passagieren und einem Piloten war am Donnerstag um 16:00 Uhr (Ortszeit, 02:00 Uhr MEZ) als verspätet gemeldet worden. Rettungskräfte suchten daraufhin nach den letzten bekannten Koordinaten des Fluges, der auf seiner 235 Kilometer langen Flugstrecke zwischen den Städten Unalakleet und Nome den Norton Sound überquerte, eine Bucht des Beringmeers an der Westküste Alaskas. Die Suche fand am Boden und aus der Luft statt. Die Rettungsarbeiten wurden durch das Wrack auf Treibeis sowie schlechtes Wetter und eisigen Temperaturen von etwa minus 16 Grad Celsius erschwert. Die Absturzstelle ist nur per Hubschrauber erreichbar. Laut der Website 'Flightradar' befand sich die letzte bekannte Position des Flugzeugs etwa 40 Minuten nach dem Start über dem Wasser.





