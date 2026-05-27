Alaunos Therapeutics berichtet über integrierte präklinische Daten zu ALN1003 bei Adipositas

Alaunos Therapeutics hat integrierte präklinische Ergebnisse für seinen oralen Kandidaten ALN1003 gegen Adipositas und Stoffwechselstörungen bekannt gegeben. Die Daten aus Mausstudien zeigen Verbesserungen bei Körpergewicht, Insulinsensitivität, Fettstoffwechsel und Lebergesundheit. Das Unternehmen plant weitere Entwicklungen.

Alaunos Therapeutics , Inc. (Nasdaq: TCRT) hat heute einen integrierten präklinischen Datenauswertung für ALN1003 , seinen oralen, nichthormonellen und nicht auf Inkretin basierenden niedermolekularen Kandidaten gegen Adipositas und verwandte Stoffwechselstörungen , veröffentlicht.

Die Auswertung fasst Ergebnisse aus zwei nicht unter GLP-Bedingungen (Good Laboratory Practice) durchgeführten Studien an Mäusen mit diätinduzierter Adipositas (DIO) zusammen, die bereits am 2. März 2026 und 18. Mai 2026 berichtet wurden, sowie neu zusammengestellte studienübergreifende Analysen, die in einer heute veröffentlichten begleitenden nicht vertraulichen Präsentationsfolie dargestellt sind. Zusammengenommen zeigen die Daten behandlungsassoziierte Verbesserungen bei wichtigen biologischen Treibern von Stoffwechselerkrankungen: Das metabolische Syndrom umfasst eine miteinander verbundene Dysfunktion mehrerer Organsysteme, einschließlich Insulinresistenz, Fettgewebsdysfunktion und hepataler Lipidakkumulation.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass ein Profil, das mehrere dieser Systeme anspricht, für zukünftige therapeutische Ansätze wichtig sein könnte.

'Was wir am präklinischen Profil von ALN1003 als besonders bemerkenswert erachten, ist die Konsistenz der behandlungsassoziierten Veränderungen über mehrere metabolische Parameter hinweg', sagte Holger Weis, CEO von Alaunos. 'Mit ALN1003 behandelte Tiere zeigten Verbesserungen bei Körpergewicht, Körperzusammensetzung, Biomarkern der Insulinresistenz, Fettgewebsendokrinmarkern und ausgewählten Leberpathologien.

Es handelt sich um frühe, nicht unter GLP-Bedingungen erhobene Befunde in einem Mausmodell, die mit entsprechender Vorsicht interpretiert werden müssen - sie unterstützen jedoch die weitere präklinische Entwicklung von ALN1003 und die weitere Bewertung in kontrollierten Folgestudien.

' Zwei komplementäre DIO-Studien: Die beiden DIO-Mausstudien, die dieser Auswertung zugrunde liegen, wurden zur Beantwortung unterschiedlicher Fragestellungen konzipiert und beschreiben zusammen ein einziges multiaxiales präklinisches Profil. Die länger dauernde 48-tägige Studie (DIO-Studie 1) evaluierte ALN1003 oral zweimal täglich in einer einzigen Dosisstufe.

In dieser Studie wurde die vollständigste Ausprägung des multiaxialen Profils beobachtet - das oben erwähnte koordinierte metabolische Profil - mit behandlungsassoziierten Veränderungen bei Körpergewicht, Insulinresistenzbiologie (niedrigeres Nüchterninsulin und niedrigerer HOMA-IR nach Korrektur für Körperfett), Fettgewebsendokrinsignalisierung (höheres Adiponektin und höheres Adiponektin-zu-Leptin-Verhältnis) und Leberbiologie (niedrigeres Lebergewicht, niedrigere ALT/AST/ALP und qualitative Leberhistologiebefunde, die mit einer geringeren hepatischen Steatose vereinbar sind). Die kürzere 18-tägige Dosisfindungsstudie (DIO-Studie 2) evaluierte ALN1003 im Trinkwasser in niedrigen, mittleren und hohen Dosisstufen (mittlere und hohe Dosen waren das 3-fache bzw. 9-fache der niedrigen Dosis).

DIO-Studie 2 zeigte dosisassoziierte Veränderungen bei Körpergewicht, Körperzusammensetzung (bevorzugter Fettabbau mit höherem Muskelanteil am Körpergewicht), Lebergewicht, Glukose und Gesamtcholesterin. Bei der Interpretation von DIO-Studie 2 sollten dosisabhängige Reduktionen des Wasserkonsums und eine offensichtliche Dosisaversion berücksichtigt werden, die eine Zuordnung der Effekte ausschließlich zur Medikamentenexposition in diesem Verabreichungsparadigma erschweren können; das Unternehmen arbeitet an der Formulierungsoptimierung und an speziellen PK/Tolerabilitätsstudien.

Multiaxiale Befunde in beiden Studien: Körpergewicht und Nahrungsaufnahme: In DIO-Studie 1 (48 Tage, oral BID) erreichte die mittlere prozentuale Veränderung des Körpergewichts bei mit ALN1003 behandelten Mäusen einen Höchstwert von -12,9 % (p< 0,001 vs. DIO-Kontrolle), begleitet von einer mittleren Reduktion der kumulativen Nahrungsaufnahme um 14 % (p = 0,014). Diese Effekte wurden ohne Veränderung der Magenentleerungszeit (Magenentleerung, gemessen anhand einer 1-stündigen Grün-Bolus-Auswertung) beobachtet, was auf ein Sättigungssignal hindeuten kann, das über eine bloße Verlangsamung der Magenentleerung hinausgeht.

Körperzusammensetzung: In DIO-Studie 2 zeigte die mittels Bruker Minispec LF90II bewertete Körperzusammensetzung dosisabhängige Verschiebungen, die mit einem metabolisch günstigen Profil vereinbar sind. Am Tag 17 in der Hochdosisgruppe veränderte sich der Fettanteil am Körpergewicht um -21,9 % (nominaler p< 0,05). Der Muskelanteil stieg um +9,1 % (nicht signifikant). Diese Befunde deuten auf einen bevorzugten Fettabbau hin.

Insulinresistenzbiologie: In DIO-Studie 1 war ALN1003 mit niedrigerem Nüchterninsulin und niedrigerem HOMA-IR assoziiert, auch nach Korrektur für Körperfett (ANCOVA p = 0,0006). Fettgewebsendokrinsignalisierung: In DIO-Studie 1 war ALN1003 mit numerisch niedrigerem Leptin, signifikant höherem Adiponektin und einem signifikant höheren Adiponektin-zu-Leptin-Verhältnis assoziiert. Diese Befunde sind mit günstigen Veränderungen der Fettgewebsendokrinbiomarker in diesem präklinischen Modell vereinbar. Leberbiologie - Lebergewicht, Enzyme und Histologie: In DIO-Studie 1 reduzierte ALN1003 das Lebergewicht um 43 % (p< 0,001).

Die Serumtransaminasen (ALT, AST, ALP) waren numerisch oder signifikant niedriger. Qualitative Leberhistologie zeigte eine geringere Fetteinlagerung in Hepatozyten. Glukose- und Cholesterinwerte: In DIO-Studie 2 zeigte die Hochdosisgruppe niedrigere Blutglukose (197 vs. 320 mg/dL in der DIO-Kontrolle; p< 0,05) und niedrigeres Gesamtcholesterin (149 vs. 208 mg/dL; p< 0,01). Tolerabilität: Die Verabreichung von ALN1003 wurde in beiden Studien abgeschlossen, wobei wichtige Tolerabilitätsbeobachtungen gemacht wurden.

In DIO-Studie 1 wurde nach der Dosierung bei etwa der Hälfte der Dosisverabreichungen eine milde, kurzfristige, reversible Hypolokomotion beobachtet, ohne ähnliche Beobachtungen bei DIO-Kontrolltieren. In DIO-Studie 2 wurde keine Hypolokomotion berichtet; jedoch war die Verabreichung im Trinkwasser mit reduziertem Wasserkonsum und offensichtlicher Dosisaversion verbunden, und zwei Mäuse in der Hochdosisgruppe waren während des PK-Teils der Studie leicht dehydriert





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