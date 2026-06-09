Alba Berlin besiegt Bamberg Baskets und steht im Endspiel der Easycredit Basketball-Bundesliga

Alba Berlin hat das entscheidende fünfte Spiel der Halbfinal-Serie gegen Bamberg Baskets mit 97:66 gewonnen und sich für das Endspiel der Easycredit Basketball-Bundesliga qualifiziert. Im Finale wartet nun Titelverteidiger Bayern München auf den Elffach-Meister.

Traum- Endspiel um den Titel in der Easycredit Basketball-Bundesliga perfekt! Alba Berlin nimmt im entscheidenden fünften Spiel der Halbfinal-Serie Pokalsieger Bamberg Baskets zu Hause mit 97:66 auseinander.

Im Endspiel wartet kein Geringerer als Titelverteidiger und Top-Favorit Bayern München auf den Elffach-Meister. Feierstimmung unter 8.861 Fans in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle, darunter die bestens gelaunten NBA-Stars und Weltmeister-Brüder Franz (24) und Moritz Wagner (29). Berlin sorgt direkt für klare Verhältnisse, überrollt Bamberg und führt zur Pause schon mit 52:26 - Spiel praktisch entschieden. Und das, nachdem Alba zuletzt durch zwei Auswärtspleiten Gefahr lief, die 2:0-Führung in der Serie noch herzuschenken.

Das hatte es in der BBL zuletzt vor 23 Jahren und erst viermal überhaupt gegeben (2x Bonn, Bayreuth und Leverkusen) - und wäre eine Sensation gewesen. Doch so weit kommt es nicht, Alba bringt den Vorsprung locker über die Zeit. Albas Norris Agbakoko (26) im Dyn-Interview: Heute war eine der Sachen, auf die wir den Fokus legen wollten, mit der richtigen Intensität zu starten. Das haben wir sehr gut gemacht.

Beste Werfer: Albas Michael Rataj und Bambergs Ibi Watson mit jeweils 16 Punkten. Zum siebten Mal heißt das Finale nun Alba gegen Bayern (zuletzt 2024). Bilanz: 4:2 für Bayern. Das erste Finalspiel der Best-of-Five-Serie steigt am Freitag (20.30 live bei Dyn) in München





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