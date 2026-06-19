Alba Berlin erzwingt fünftes Spiel: Bayern geben sichere Führung aus der Hand

Die Basketball-Bundesliga-Meisterschaft wird im fünften Finalspiel entschieden. Alba Berlin hat nach einer spektakulären Aufholjagd das vierte Spiel gegen die Bayern München gewonnen und damit die Serie ausgeglichen. Die Münchner vergaben einen klaren Vorsprung und verpassten den vorzeitigen Titelgewinn.

Die Bayern- Basketball er haben den ersten Meister-Matchball gegen Alba Berlin vergeben. Lange Zeit sahen die Münchner wie der sichere Sieger aus, besonders nachdem sie sich im dritten Viertel einen komfortablen Zehn-Punkte-Vorsprung erarbeitet hatten.

Doch die Gäste aus der Hauptstadt drehten in der Schlussphase der Partie nochmal richtig auf und gewannen das vierte Spiel der Best-of-five-Serie letztlich mit 71:61 (42:45). Damit wird die Basketball-Bundesliga-Meisterschaft in einem fünften und entscheidenden Spiel am kommenden Sonntag vergeben. Die Bayern, die im eigenen Haus den ersten Hattrick der Vereinsgeschichte perfekt machen und insgesamt die achte Meisterschaft gewinnen könnten, mussten den vorübergehenden Vorsprung leichtfertig aus der Hand geben.

Alba Berlin profitierte von der aufgeheizten Stimmung in der mit hohen Temperaturen gefüllten Max-Schmeling-Halle, übernahm in der zweiten Halbzeit das Momentum und drehte die Serie nun zugunsten der Berliner. Für den scheidenden Trainer Svetislav Pesic verschiebt sich sein geplanter Ruhestand um zwei Tage. Der 76-jährige Serbe, der mit Berlin in den 90er Jahren und mit München 2014 bereits die Meisterschaft gewann, hätte die Chance gehabt, als erster Coach in vier verschiedenen Jahrzehnten einen Titel zu holen.

Die Nachfolge-Diskussion um Pesic, mit Anton Gavel als favorisiertem Kandidaten, sorgte während der Finalserie zusätzlich für Schlagzeilen, wobei es zwischen den Vereinen wegen einer Ablösesumme zu Unstimmigkeiten kam. Das Spiel selbst begann offensiv. Die Bayern, die am Mittwoch noch mit 91:83 gewonnen hatten, nutzten eine Schwächephase der Albatrosse vor der Halbzeit, um sich leicht abzusetzen. Im dritten Viertel bauten sie den Vorsprung sogar auf zehn Punkte aus.

Doch dann fing sich Berlin, steigerte sich defensiv und fand wieder zu eigenem Offensivspiel. Die Münchner verloren zunehmend den Faden und konnten in der entscheidenden Phase nicht mehr kontern. Justin Bean war mit 17 Punkten und neun Rebounds der herausragende Akteur auf Seiten der Berliner. Bei den Bayern erzielte Nenad Dimitrijevic 14 Punkte, was jedoch nicht reichte, um die Niederlage abzuwenden.

Das fünfte und letzte Spiel der Serie findet nun am Sonntag in München statt, wo alles auf eine Karte gesetzt wird





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