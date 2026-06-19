Alba Berlin erzwingt Spiel fünf im Basketball-Finale gegen Bayern München

In einem hitzigen und spannenden vierten Finalspiel siegt Alba Berlin mit 71:61 gegen die Bayern und zwingt damit ein entscheidendes fünftes Spiel in der Best-of-Five-Serie. Die Berliner kämpften sich nach zwischenzeitlichem Rückstand dank einer starken zweiten Halbzeit und der Unterstützung von 8900 Fans in der nicht klimatisierten Schmeling-Halle zurück. Entscheidend war ein 26:2-Lauf in der Schlussphase.

Berlin gewinnt das vierte Finalspiel vor 8900 begeisterten Fans in der hitzigen Schmeling-Halle mit 71:61 (42:45). Alba erzwingt damit ein fünftes und entscheidendes Spiel. Am Sonntag (16.30 Uhr, live auf Dyn) findet in München der allerletzte Showdown der 60.

Saison der Easycredit-Basketball-Bundesliga statt. Wir haben über 40 Minuten alles gegeben, alles reingeworfen, schnaufte Albas Antreiber Malte Delow im Interview bei Dyn. Auch wenn es zwischendurch mal schwer aussah und wir mit zehn Punkten hintenlagen. Aber wir haben immer weitergemacht.

Und das hat sich ausgezahlt. Die waren müder als wir, glaube ich, und haben in der zweiten Halbzeit keinen Rhythmus mehr gefunden. Nur 48 Stunden zuvor hatten die Bayern Spiel drei in der Schmeling-Halle gewonnen, waren mit 2:1 in der Best-of-Five-Serie in Führung gegangen. München konnte, Berlin musste jetzt gewinnen.

Die Bedingungen waren extrem. 57 Grad in der Schmeling-Halle, scherzte Dyn-Kommentator Arne Malsch. Der Bau von 1994 ist nicht klimatisiert. Und von Minute zu Minute wird es heißer. Überraschend bekam auch Bayerns Xavier Rathan-Mayes wieder Spielzeit.

Der Kanadier hatte Spiel zwei und drei zuschauen müssen, obwohl er im Halbfinale gegen Bonn überragend gespielt hatte. Doch im ersten Finalspiel hatte er sich einen öffentlichen Streit mit Trainer-Legende Svetislav Pesic (76) geliefert. Am Freitag brauchte er ihn dann doch wieder. Am Ende lieferte der kalte XRM in knapp zehn Minuten nur drei Punkte ab.

Alba startete vor den Augen von Edel-Fan Franz Wagner (24, Orlando Magic) furios, konnte aber nicht davonziehen. Coach Pedro Calles ging schon früh ins Risiko, nahm in der 10. Minute seine Coaching-Challenge. Er wollte ein Offensiv-Foul seines Centers Norris Agbakoko nicht akzeptieren.

Würde der Korb des Berliners zählen, wäre es erstmals eine Fünf-Punkte-Führung. Doch das Schiri-Team um Anne Panther revidierte die Entscheidung nicht. Und so ging Alba nur mit 26:23 ins zweite Viertel. Da konnte Alba kurzzeitig auf 35:31 erhöhen (Roberts, 15.

). Doch dann kamen die Bayern. Ein 11:0-Lauf mit drei Dreiern brachte die Münchner mit 45:38 in Führung - das Spiel drohte zu kippen. Doch Bean, Wood und Delow per Tip-In mit dem Buzzer brachten Alba zur Pause auf 42:45 zurück.

Die Zahlen zeigten: Alba traf 38 Prozent der Dreier (6/16) und alle Freiwürfe (4/4). Das waren die Schwachpunkte bei der Niederlage in Spiel drei. Doch wer hatte nach einer langen, zehrenden Saison jetzt noch mehr Körner? Die 8900 begeisterten Fans in der Schmeling-Halle holten alles aus den Spielern raus.

Die Spieler bekamen in den Pausen Eisbeutel in den Nacken. Alba war sehr fahrig zu Beginn des dritten Viertels. Ballverluste, schlechte Pässe. Vier Minuten lang gelang kein Punkt.

Bayern zog mit einem 10-Punkte-Lauf nach einem Isiaha auf 52:42 davon. Auszeit Calles! Berlin kämpfte, Bayern wackelte. 49:52 (28. ).

Und Kayil verkürzte mit einem spektakulären Drei-Punkte-Spiel nochmal auf 52:54 (39. ). Kayil ging raus, Hermannsson rein. Es folgten irre 25 Sekunden: Der Isländer fand Bean, Dreier zur 55:54-Führung.

Auf der anderen Seite wurde Hollatz von Bean geblockt, Konter über Delow und Wood - der nagelte den Dreier zur 58:54-Führung in den Korb - die Schmeling-Halle kochte über! Die letzten zehn Minuten. Bayern traf fünf Minuten lang gar nichts. Ich weiß nicht, was passiert ist, haderte Weltmeister Justus Hollatz.

Wir haben komplett den Faden verloren. Alba kriecht langsam davon. Wood erhöhte mit zwei Freiwürfen zur höchsten Berliner Führung (60:54/32. ), Wood per Korbleger sogar auf 62:54 (34.

). Bayern verlor die Übersicht. Und den Ball. Bean per Dreier auf 65:54 (34.

). Und wenige Sekunden später zum 68:54 (35. ). 14 Punkte Vorsprung - aber noch fünf lange Minuten auf der Uhr. Bei den Bayern kam nicht mehr viel.

Gabriel foulte sich nach 36 Minuten ganz raus. Und vorn gelang nichts mehr. In der gesamten zweiten Hälfte erzielten die Bayern nur 16 Punkte. Alba legte einen 26:2-Lauf hin.

Der Hammer! Um 22.27 Uhr war der Sieg perfekt. Delow: Ein Spiel fünf kann extrem Spaß machen. Wenn man zusammen kämpft und dann die Früchte seiner Arbeit erntet. Es wird das letzte Spiel zusammen. Das müssen wir genießen





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