Alba Berlin feiert wichtigen Auswärtssieg bei den EWE Baskets Oldenburg

Nach drei Niederlagen in der Bundesliga-Startphase gelingt Alba Berlin mit einem 95:77-Sieg gegen Oldenburg der erste Auswärtserfolg. Sportdirektor Himar Ojeda und Spieler Martin Hermannsson würdigen den Fortschritt in der Defensive, weisen aber auf anhaltende Schwächen unter dem Korb hin. Zudem gibt es positive Nachrichten zur Genesung von Julius Jankunas.

Nach einer schwierigen Startphase in der Basketball-Bundesliga feiert Alba Berlin einen bedeutenden Erfolg auf dem Parkett. Der Verein wartete lange auf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison und entsprechend groß war die Erleichterung, als das Team einen deutlichen 95:77-Sieg gegen die EWE Baskets Oldenburg verbuchen konnte.

Dieser Triumph markiert einen wichtigen Wendepunkt für die Mannschaft, die in den vorherigen Spielen gegen starke Gegner wie Bayern München, den TBB Trier und Telekom Baskets Bonn ohne Punktegeheimnis geblieben war. Sportdirektor Himar Ojeda betonte nach der Partie die psychologische Bedeutung dieses Erfolgs. Er erklärte, dass das Sieggefühl für das Team sehr wichtig sei und die Moral spürbar gestärkt habe.

Also read Alba gelingt erster Liga-Auswärtssieg in dieser Saison

Ojeda sieht psychologischen Wendepunkt

Trotz der drei frühen Niederlagen zeigte sich Ojeda jedoch nicht beunruhigt, da er die Schwierigkeit der Auswärtsspiele kannte und wusste, dass die Gegnerschaft auf der Gegenseite traditionell stark ist. Zudem hatte das Team in den vergangenen Spielen mit personellen Engpässen zu kämpfen, was die Leistung zusätzlich erschwerte. Auch im Spiel gegen Oldenburg präsentierte sich Alba mit ähnlichen Problemen, doch diesmal fand das Team effiziente Lösungen für die taktischen und defensiven Herausforderungen.

Martin Hermannsson, Guard bei Alba Berlin, lobte die mentale Stärke der Mannschaft. Er betonte, dass es entscheidend sei, solche Schwierigkeiten anzunehmen und nicht nach Ausreden zu suchen. Viele einzelne Schritte in der Partie zeigten in die richtige Richtung. Besonders in der Defensive wurden deutliche Fortschritte erzielt, was die Teamdynamik verbesserte.

Advertisement

Dennoch blieben Schwachstellen erkennbar. Die Problemzone unter dem Korb blieb weiterhin ein Problem, da auch Oldenburg viele Rebounds ergattern konnte. Ojeda承认, dass dies ein anhaltendes Problem sei, an dem jedoch hart gearbeitet werde. Es gehe jedoch nicht von heute auf morgen, diese Schwächen vollständig zu beseitigen.

Verletzung bremst Alba im Innenspiel

Eine zentrale Ursache hierfür ist die schwere Verletzung von Norris Agbakoko. Durch den Ausfall des deutschen Meisters fehlt Alba weiterhin ein zweiter echter Center im Kader, was die Rotationsmöglichkeiten in der Innenposition erheblich einschränkt. Dies wird die taktischen Optionen im weiteren Saisonverlauf stark beeinflussen müssen. Der Blick der Verantwortlichen bei Alba Berlin richtet sich bereits auf die kommenden Herausforderungen.

Als nächster Gegner steht ein Team auf dem Programm, das laut Ojeda zwei bis drei Spiellevel über allen anderen Mannschaften in der Liga steht. Damit ist klar, dass Alba Berlin auch hier als klarer Außenseiter ins Spiel gehen wird. Die Vorbereitung wird dadurch erschwert, dass der erfahrene Spieler Julius Jankunas möglicherweise erst später zur Verfügung steht. Jankunas fehlte bereits im Spiel gegen Oldenburg, da er an einem Infekt erkrankt war.

Jankunas Genesung zeigt Fortschritte

Ojeda berichtete, dass Jankunas einige sehr schwere Tage hatte und sich vorübergehend in Berlin ausgeruht habe. Die medizinische Abteilung und das Trainerstab haben jedoch gute Fortschritte in seiner Genesung verzeichnet. Es wird erwartet, dass Jankunas innerhalb weniger Tage wieder voll einsatzfähig sein wird und dann wieder ins Team integriert werden kann. Seine Rückkehr wäre ein enormer Zugewinn für die Offensive und die Erfahrung auf dem Platz.

Advertisement

Bis dahin muss das Team mit der vorhandenen Struktur bestehen und die bereits erkennbaren positiven Entwicklungen aus dem Spiel gegen Oldenburg weiter verfestigen. Die Motivation ist hoch, und das Vertrauen in die eigene Struktur wächst mit jedem gespielten Schritt. Die Fans und die Medien beobachten gespannt, wie Alba die anstehenden Aufgaben bewältigt und ob die gefundenen Lösungen gegen Oldenburg auch gegen die Top-Teams der Liga Bestand haben werden.