Das fünfte Spiel zwischen Alba Berlin und den BMA365 Bamberg Baskets entscheidet über das Weiterkommen in der BBL‑Playoff‑Serie. Historische Rivalität, bisherige Statistiken und die Gefahr eines Comebacks stehen im Fokus.

Alba Berlin trifft am Dienstagabend in der Max‑Schmeling‑Halle auf die BMA365 Bamberg Baskets, um das fünfte und entscheidende Spiel ihrer Playoff‑Serie auszutragen. Das Aufeinandertreffen ist historisch, denn beide Vereine haben die Liga seit den Anfängen der Playoffs 1984 ununterbrochen bestritten und standen bislang nur in zwei Saisons nicht im Halbfinale.

Das kommende Spiel markiert das 137. Zusammentreffen der beiden Dauerrivalen - in der sechzigjährigen Geschichte der deutschen Basketball‑Bundesliga kein anderes Duell hat so häufig die Spielpläne gefüllt. Der Geschäftsführer von Bamberg, Philipp Höhne, betont nach wie vor die Besonderheit dieses Aufeinandertreffens und die lange Tradition, die die beiden Teams miteinander verbindet.

Beide Mannschaften haben bereits vier Partien der Serie absolviert: Alba Berlin gewann die ersten beiden Heimspiele in Berlin mit überzeugenden Ergebnissen, während Bamberg in den folgenden beiden Partien in ihrer heimischen Arena die Oberhand gewann und damit das Momentum auf seine Seite ziehen konnte. Damit steht Bamberg nun vor der Herausforderung, nach einem Rückstand von null zu zwei das fünfte Spiel zu drehen - ein Szenario, das bislang in der BBL nur dreimal vorgekommen ist.

Die historischen Comebacks wurden von Leverkusen gegen Frankfurt in der Saison 1999/2000 sowie von den Telekom Baskets Bonn in den Saisons 2001/02 gegen Bamberg und 2002/03 gegen Leverkusen erreicht. Jedoch hat noch nie eine Mannschaft das entscheidende fünfte Spiel auswärts gewonnen. Statistisch spricht jedoch vieles für Alba Berlin: Seit Beginn der digitalen Datenerfassung im Jahr 1998 hat das heimische Team in fünfunddreißig von einundfünfzig entscheidenden fünften Playoff‑Spielen gewonnen.

Der Erfolgstrainer von Bamberg, Anton Gavel, kennt diese Zahlen genau und sieht die Notwendigkeit, nach drei Niederlagen in Berlin einen Auswärtssieg zu erringen. Er betont, dass die Defensive, die Bamberg in den beiden Heimspielen gezeigt habe, nach Berlin transportiert werden müsse, während das Team gleichzeitig aggressiver agieren solle.

Gavel weist darauf hin, dass Alba Berlin in heimischer Halle deutlich besser wirft und dies im Spiel fünf ebenfalls der Fall sein dürfte, doch Bamberg wolle nicht nachgeben, sondern die Berliner Offensivkräfte so gut wie möglich einschränken. Der Mäzen Michael Stoschek, 78 Jahre alt, hat für die Anreise der Fans gesorgt und sieben Busse für rund fünfhundertzwanzig Auswärtsfahrer organisiert, sodass insgesamt etwa siebenhundert Anhänger aus der sogenannten Freak City nach Berlin strömen sollen.

Der Pokal‑Held Demarcus Demonia, 26, äußerte sich begeistert über die Unterstützung: In den ersten beiden Berliner Spielen fehlte dem Team die Energie, doch in den beiden letzten Partien in Bamberg habe man diese zurückbekommen. Er betonte, dass das Team jetzt im fünften Spiel physisch stark und mit großem Siegeswillen auftreten müsse, denn es handele sich um ein Do‑or‑die‑Spiel für beide Mannschaften.

Die Atmosphäre verspricht ein intensives Duell, bei dem sich die Spieler beider Lagern darauf vorbereiten, mit Selbstvertrauen und Kampfgeist das Finale zu entscheiden. Wer den größeren Ehrgeiz und die bessere mentale Stärke mitbringt, wird am Ende den Sieg davontragen





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