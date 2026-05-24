Alba Berlin gewinnt das Viertelfinale mit 83:79 und holt sich den 2:2-Ausgleich

Die Berliner Basketballer haben das Viertelfinale gegen Vechta gewonnen und sich den 2:2-Ausgleich gesichert. Sie zeigten ein gutes Spiel und konnten die hochkarätigen Vechta-Schützen gut im Griff halten, aber Alba konnte daraus kein Kapital schlagen. Zur Halbzeit stand es 44:44, und im dritten Viertel konnte keiner wegziehen. Jonas Mattisseck und Alonzo Verge behaken sich verbal, aber keine Telefonnummern tauschen. Als Verge dem Berliner im letzten Viertel sein fünftes Foul anhängt, verlässt Mattisseck das Spielfeld fluchend. Als Agbakoko in der 37. Minute auf +10 stellt, hoffen die mitgereisten Alba-Fans auf den Sieg. Doch Kuhse und Verge bringen mit zwei Dreiern die Gastgeber auf 76:77 heran, und Verge trifft 55 Sekunden vor Schluss zum Ausgleich. Die alles entscheidende Szene kommt 12 Sekunden vor Schluss: Hermannsson fängt einen Verge-Pass auf Pleiß ab, marschiert einmal durch und sorgt acht Sekunden vor Schluss per Lay-up für das 83:79. Hermannsson spricht danach über ein Riesenspiel und den Schlüssel zum Sieg. Der Ballgewinn kurz vor Schluss sei der Steal der Saison gewesen. Für starke Defense sei er bekannt.

Ein starkes Viertelfinale für die Berliner Basketball er, die im vierten Spiel mit 85:79 gegen Vechta gewinnen und zum 2:2-Ausgleich kommen. Das Spiel fünf steigt am Mittwoch in Berlin live auf Dyn.

Knapp 80 Fans begleiten Alba in den Rasta Dome. Sie sehen eine starke Berliner Mannschaft, die durch einen Ballverlust von Wood in der letzten Aktion verkürzt, aber ansonsten ein gutes Spiel macht. Die hochkarätigen Vechta-Schützen werden gut im Griff gehalten, aber Alba kann daraus kein Kapital schlagen. Zur Halbzeit steht es 44:44, und im dritten Viertel kann keiner wegziehen.

Jonas Mattisseck und Alonzo Verge behaken sich verbal, aber keine Telefonnummern tauschen. Als Verge dem Berliner im letzten Viertel sein fünftes Foul anhängt, verlässt Mattisseck das Spielfeld fluchend. Als Agbakoko in der 37. Minute auf +10 stellt, hoffen die mitgereisten Alba-Fans auf den Sieg.

Doch Kuhse und Verge bringen mit zwei Dreiern die Gastgeber auf 76:77 heran, und Verge trifft 55 Sekunden vor Schluss zum Ausgleich. Die alles entscheidende Szene kommt 12 Sekunden vor Schluss: Hermannsson fängt einen Verge-Pass auf Pleiß ab, marschiert einmal durch und sorgt acht Sekunden vor Schluss per Lay-up für das 83:79. Hermannsson spricht danach über ein Riesenspiel und den Schlüssel zum Sieg. Der Ballgewinn kurz vor Schluss sei der Steal der Saison gewesen. Für starke Defense sei er bekannt





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