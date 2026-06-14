Alba Berlin gewinnt Spiel 2 gegen Bayern München - Pesics letzte Chance auf Titel

Alba Berlin gewinnt Spiel 2 der Finalserie gegen Bayern München mit 86:79 und erzwingt thereby Spiel 3. In einem defensiven Kampf setzen sich die Berliner durch und geben der Serie eine volle Dramatik. Trainer-Legende Svetislav Pešić hat mit den Münchenern weiterhin die Chance auf seinen zweiten Titel.

Das Finale der Basketball -Bundesliga zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München geht in die nächste Runde. Nach dem spektakulären Offensiv-Spektakel in Spiel 1 folgt nun ein hart umkämpftes und defensiv geprägtes Match, das Alba Berlin mit 86:79 für sich entscheidet.

Die Serie steht damit 1:1, sodass alles auf das entscheidende Spiel 3 in Berlin ankommt. Für den legendären Trainer Svetislav Pešić, der mit dieser Saison seine Karriere beendet, ist es eine der letzten Chancen, seinen zweiten Titel mit den Münchnern nach 2014 zu holen. Alba Berlin startet stark in die Partie im SAP Garden in München.

Von Beginn an setzen die Berliner den amtierenden Meister unter Druck, stören konsequent in der Defense und verhindern, dass Bayerns Topspieler Andreas Obst, der im ersten Spiel 33 Punkte erzielt hatte, zur Entfaltung kommt. Die Gäste nutzen ihre Chancen von der Dreipunktlinie und übernehmen früh die Kontrolle. Im ersten Viertel setzen sie sich zeitweise mit elf Punkten ab (26:18). Bayerns Präsident Herbert Hainer verfolgt die Partie live und sieht, wie sein Team vor heimischer Kulisse in Rücklage gerät.

Trainer Pešić reagiert, nimmt Elias Harris und Isiah Mike aus dem Spiel und brachte Johannes Voigtmann und Oscar da Silva zurück, was zu einer Stabilisierung führte. Obst fand trotz massiver Deckung immer wieder Wege zu punkten, sodass die Bayern mit einem Rückstand von 45:40 in die Halbzeitpause gingen. Nach dem Seitenwechsel bleibt das Spiel eng. Das dritte Viertel gehörte den Berlinern, die clever agierten und ihren Top-Scorer Jack Kayil immer wieder in Szene setzten.

Mit einer knappen Führung von vier Punkten gingen sie ins letzte Viertel. In den finalen Minuten entwickelte sich ein echter Krimi. Beide Teams ließen keine einfachen Punkte mehr zu. 73:73 stand es vier Minuten vor Schluss. Dann gerieten die Münchener ins Hintertreffen. 76:83 lautete der Stand bei 46 Sekunden Restspielzeit.

Pešić rief seine Mannschaft zur Auszeit zusammen. Hatte die Trainerlegende noch einen letzten Trick parat? Obst vergab einen wichtigen Dreipunktwurf, und Alba Berlin nutzte die Chance, um den Sieg zu sichern. Mit 86:79 gewannen die Berliner Spiel 2 und erzwingen damit das dritte und entscheidende Spiel in ihrer Heimat.

Für Bayern-Kapitän Vladimir Lucic wird es am Mittwoch ein besonderer Tag, da er an seinem 37. Geburtstag einen möglichen Titel gewinnen oder verlieren kann. Svetislav Pešić, der bereits als eine der prägendsten Figuren des deutschen Basketballs gilt, kann auf eine einzigartige Karriere zurückblicken. Mit Jugoslawien wurde er 1992 Weltmeister, mit Deutschland 1993 und erneut mit Jugoslawien 2001 Europameister.

Auf Vereinsebene gewann er unter anderem die Euroleague mit dem FC Barcelona sowie Meisterschaften mit Bayern und Alba. Nun steht er vor seiner letzten Möglichkeit, seine Trainerkarriere mit einem weiteren Titel zu krönen. Die Partie in Berlin wird nicht nur über die Meisterschaft, sondern auch über das Vermächtnis einer Legende entscheiden. Die Mannschaften versprechen weiterhin hochklassigen Basketball, während die Fans gespannt auf den Ausgang der Best-of-Three-Serie warten.

Alba Berlin zeigte in Spiel 2 die nötige defensive Intensität und Nervenstärke, um den Favoriten aus München zu schlagen. Die Bayern hingegen müssen ihr Offensivspiel wiederfinden, um die Serie zu ihren Gunsten zu drehen. Besonders Andreas Obst muss wieder mehr in den Flow kommen. Die Rollenverteilung ist nach dem Sieg der Berliner wieder offen.

Das dritte Spiel in der Mercedes-Benz Arena wird voraussichtlich ausverkauft sein und einen würdigen Rahmen für das möglicherweise dramatische Ende einer epischen Finalserie bieten. Für Pesic ist es der Abschied von der Bundesliga-Bühne, den er sich natürlich mit einem Titel vorstellen würde. Die Spieler beider Teams werden alles geben, um in diese Geschichte einzugehen





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