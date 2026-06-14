Alba Berlin ringt Bayern München nieder und erzwingt Spiel drei im Basketball-Finale

Im Entscheidungsspiel der Basketball-Playoffs besiegt Alba Berlin den Serienfavoriten Bayern München und verhindert den vorzeitigen Titelgewinn. Trainerlegende Svetislav Pešić, kurz vor dem Karriereende, erlebt eine imposante Teamleistung der Berliner.

In der Easycredit Basketball -Bundesliga gilt der FC Bayern München traditionell als Top-Favorit auf die Meisterschaft. Nach einer Serie von sechzehn Siegen in Folge schien der Titelgewinn für die Münchner nur noch eine Formsache zu sein.

Doch im Playoff-Finale hat Alba Berlin ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Die Berliner konnten das zweite Spiel der Serie in der heimischen Arena der Bayern, dem SAP Garden, mit 86:79 (40:45) für sich entscheiden. Diese Niederlage bedeutet, dass die Bayern erstmals in den diesjährigen Playoffs geschlagen wurden und dass es am Mittwoch um 20.30 Uhr, live bei Dyn, noch keinen Meister geben wird, da die Serie weitergeht.

Nach dem Spiel betonte Alba-Berlins Supertalent Jack Kayil, mit zwanzig Jahren und sechzehn Punkten der beste Scorer seiner Mannschaft, die Bedeutung der Teamleistung: Das ganze Team war heute besonders wichtig, nicht nur ich. Wir hatten uns vorgenommen, von Beginn an viel physischer in der Defense zu agieren, denn 102 Punkte im ersten Spiel waren einfach zu viel. Mit 79 Punkten, die wir jetzt zugelassen haben, können wir sehr zufrieden sein.

Bayerns Trainer Svetislav Pešić, der bereits eine Ikone des deutschen Basketballs ist, lobte dennoch die Leistung seiner Mannschaft, erklärte aber gleichzeitig: Das war das beste Spiel, das ich in der BBL bisher gesehen habe. Und ich habe schon viele Spiele gesehen. Für Pešić ist diese Finalserie die letzte Möglichkeit, einen weiteren Titel zu gewinnen, bevor er in den Ruhestand geht.

Der 76-Jährige hat bereits alles gewonnen: Weltmeistertitel mit Jugoslawien, Europameister mit Deutschland und Jugoslawien, die EuroLeague mit dem FC Barcelona sowie Meisterschaften sowohl mit Bayern als auch mit Alba. Sein Ziel ist nun die zweite Meisterschaft mit den Münchnern nach 2014. Das zweite Spiel war kein Offensivfeuerwerk, sondern ein hart umkämpftes Duell zwischen den beiden besten Teams Deutschlands. Alba startete stark in den SAP Garden, traf gut von der Dreipunktlinie und dominierte das erste Viertel.

Die Berliner störten die Bayern früh in ihrem Spielaufbau, verhinderten, dass Topspieler Andreas Obst in Rhythmus kam, und erzwangen viele Ballverluste beim Rekordmeister. Zur zwischenzeitlichen Führung von elf Punkten für Alba (26:18) zeigte sich Bayerns Präsident Herbert Hainer wenig erfreut. Trainer Pešić reagierte durch personelle Wechsel, nahm Elias Harris und Isiah Mike vom Feld und brachte Johannes Voigtmann sowie Oscar da Silva zurück.

Das zahlte sich aus, da vor allem Obst, der im ersten Finalspiel noch 33 Punkte erzielt hatte, nun besser in Szene gesetzt wurde. Zur Halbzeit stand es 45:40 für die Bayern. Das dritte Viertel ging wieder an Alba, insbesondere weil Jack Kayil immer wieder erfolgreich attackierte. Mit einer knappen Führung von vier Punkten gingen die Berliner ins letzte Viertel.

In der Schlussphase wurde es spannend: 73:73, noch vier Minuten zu spielen. Dann lagen die Bayern plötzlich mit 76:83 zurück, bei noch 46 Sekunden Spielzeit rief Pešić eine Auszeit. Ein letzter Trick? Obst vergab einen wichtigen Dreipunktwurf, und Alba sicherte sich den Sieg in Spiel zwei.

Die Serie lebt somit weiter, und am Mittwoch in Berlin kann Bayerns Kapitän Vladimir Lučić zwar seinen 37. Geburtstag feiern, aber noch nicht den nächsten Meistertitel.





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