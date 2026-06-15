Alba Berlin schlägt Bayern München: Jungstar Kayil glänzt - NBA-Draft steht bevor

Alba Berlin gewinnt Spiel zwei der Halbfinalserie gegen den FC Bayern München mit 89:79. Jack Kayil (20) ist mit 16 Punkten Topscorer. Der gebürtige Berliner hat sich für den NBA-Draft angemeldet, was seine Zukunft bei Alba ungewiss macht.

Alba Berlin hat am Sonntagabend in der zweiten Halbfinal-Partie der Basketball -Bundesliga einen beeindruckenden 89:79-Sieg gegen den FC Bayern München eingefahren. Der Gewinner der Hauptrunde und Titelverteidiger, der Bayern, hatte in Spiel eins noch klar die Oberhand behalten, doch diesmal war Alba von Beginn an aggressiver und entschlossener.

Besonders in der Defensive zeigten die Berliner eine konzentrierte Leistung und ließen den Münchner Offensivkräften wenig Raum. Dass ausgerechnet der 20-jährige Jack Kayil, der jüngste Spieler im Team, mit 16 Punkten und drei verwandelten Dreiern herausstach, zeigt die Tiefe des Alba-Kaders. Der gebürtige Berliner, der vor einem Jahr von der serbischen Talentschule KK Mega zurückgekehrt ist, überzeugte durch seine Ruhe und Effektivität.

Im Dyn-Interview nach dem Spiel blieb Kayil bescheiden und betonte die Teamleistung: "Das ganze Team war ganz besonders wichtig heute, nicht nur ich. Wir haben uns vorgenommen, viel, viel stärker, physischer und besser in der Defensive zu spielen. Und ich glaube, mit 79 Punkten bei so einer individuell starken Mannschaft wie den Bayern können wir zufrieden sein.

" Die schwere Halbfinal-Serie gegen Bamberg hatte Alba mit drei Siegen in der Max-Schmeling-Halle entschieden. Auch das dritte Spiel gegen die Bayern findet nun am Mittwoch (20.30 Uhr, Dyn) wieder in der traditionellen Spielstätte statt, da die moderne Uber Arena durch ein Konzert von Doja Cat belegt ist. Dies verschafft Alba den Heimvorteil, den die Mannschaft in Spiel zwei genutzt hat. Kayil zeigte sich selbstbewusst: "Wir nehmen sehr viel Selbstvertrauen mit.

Wir sind unwahrscheinlich heimstark, unsere Fans machen einen großartigen Job, geben uns immer wieder Energie. Und da haben wir öfters schon gezeigt, vor allem in der Max-Schmeling-Halle, dass wir mit sehr viel Energie spielen, sehr viel Selbstbewusstsein. Und das werden wir auch in den nächsten beiden Spielen machen.

" Bei der Niederlage in Spiel eins (94:102) war Kayil, wie die gesamte Mannschaft, unauffällig geblieben. "Manchmal klappt es besser, manchmal weniger", kommentiert er philosophisch. "Ich spiele immer weiter und fokussiere mich auf die nächsten Sachen. Was danach oder davon passiert - ich versuche, im Jetzt zu leben.

" Doch Kayil schwebt noch eine ganz andere Herausforderung im Nacken: Er hat sich für den NBA-Draft in der kommenden Woche (23. /24. Juni) in New York angemeldet. Dafür ließ er sogar einen lukrativen NIL-Deal an der Gonzaga University sausen, was bemerkenswert ist, da die Vorhersagelisten (Mock Draft) ihn erst zu Beginn der zweiten Runde sehen.

Dyn-Kommentator Stefan Koch vermutet: "Da muss irgendeine Zusage aus der ersten Runde da sein, sonst hätte er das nicht gemacht.

" Kayil wuchs im Berliner Bezirk Neukölln auf, begann in der Grundschule mit Basketball und wechselte mit 13 in den Nachwuchs von Alba. Über Rasta Vechta landete er bei der serbischen Kaderschmiede KK Mega, die ihn vor einem Jahr zurück zu Alba verlieh. Dyn-Experte Patrick Femerling lobt: "Man hat gesehen, was für eine Upside der Spieler hat, was er jetzt schon alles kann.

Die NBA mag ja gerne junge Spieler früh in ihren Programmen haben, damit sie da ein bisschen schrauben können. Ich bin gespannt, ich würde es ihm wünschen, dass er in die NBA geht. Wenn es doch die zweite Runde wird und er nicht den gewünschten Vertrag kriegt - vielleicht wird er nochmal hier geparkt und Alba hat nochmal die Chance, ihn zu halten für ein Jahr.

" Sollte Kayil tatsächlich in die NBA wechseln, würde Alba einen seiner hoffnungsvollsten Talente verlieren, doch noch ist die Saison nicht vorbei: Im Halbfinale gegen die Bayern braucht es noch einen weiteren Sieg, um ins Finale einzuziehen. Die Mannschaft um Trainer Israel González ist bereit für die nächsten Spiele und hofft auf die Unterstützung der Fans in der Max-Schmeling-Halle





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