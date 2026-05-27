Alba Berlin stürmt ins Halbfinale: Souveräner Sieg gegen Rasta Vechta

Alba Berlin besiegt Rasta Vechta mit 98:89 im entscheidenden fünften Viertelfinale und bereitet sich nun auf die Revanche gegen Bamberg vor.

Die Basketball -Metropole Berlin bebt erneut, denn Alba Berlin hat sich mit einer überzeugenden Leistung im fünften und damit entscheidenden Spiel des Viertelfinales gegen Rasta Vechta den Einzug in das Halbfinale gesichert.

In einer elektrisierenden Atmosphäre in der Uber Arena triumphierten die Berliner mit einem Endstand von 98 zu 89 Punkten. Besonders bemerkenswert war die Anwesenheit von Weltmeister Johannes Thiemann, der als ehemaliger Alba-Profi das Geschehen von der Tribüne aus verfolgte und seine Anerkennung für die starke Spielweise seiner ehemaligen Teamkollegen ausdrückte.

Thiemann, der zwischen 2018 und 2024 für den Verein auflief, betonte, wie schön es sei, die Dynamik eines solchen Spiels aus der Perspektive eines Zuschauers zu erleben, und zeigte sich bereits früh zuversichtlich, dass Alba den Sieg davontragen würde. Das Spiel begann mit einer Intensität, die an die vorangegangenen Begegnungen erinnerte. Von der ersten Sekunde an lieferten sich Jonas Mattisseck und Alonzo Verge einen physischen Schlagabtausch, während Martin Hermannsson als virtuoser Spielmacher die Fäden in der Hand hielt.

Alba startete mit einem regelrechten Blitzangriff und führte bereits nach nur 109 Sekunden mit 6 zu 2. Zwar gelang es Rasta Vechta durch die Einsätze von Pleiß, Verge und Brown, kurzzeitig eine knappe 9 zu 8 Führung zu erringen, doch dies sollte der einzige Moment in dieser Saison sein, in dem Vechta vorne lag. Trotz eines frühen Rückschlags, als Pleiß bereits nach fünf Minuten sein zweites Foul beging und vorzeitig auf die Bank musste, behielten die Berliner die Kontrolle.

Die Dominanz von Alba wurde zunehmend sichtbar, als Justin Bean nach einem präzisen Pass von Hermannsson die Führung auf zweistellig ausbaute. Mit einem Zwischenstand von 50 zu 40 ging es in die Halbzeit, wobei Alba bereits eine deutliche psychologische Überlegenheit ausgestrahlt hatte. In der zweiten Hälfte setzten die Berliner ihren Angriff fort und weiteten den Vorsprung bis zur 28. Minute auf 74 zu 58 aus, nachdem Wood einen erfolgreichen Korbleger platziert hatte.

Vechta-Coach Chris Held versuchte in einer verzweifelten taktischen Umstellung am Ende des dritten Viertels, das Spiel durch den Einsatz von Joschka Ferner, Linus Trettin und Philipp Herkenhoff zu stabilisieren, während seine Starspieler wie Tevin Brown und TJ Bamba auf der Bank Platz nahmen. Diese riskante Strategie schien zunächst zu greifen, da ein Dreier von Herkenhoff den Rückstand plötzlich auf 74 zu 70 verkürzte und die Spannung in der Arena erneut anstieg. Doch Alba reagierte prompt und souverän.

Ein kraftvoller 10 zu 3 Lauf, gekrönt durch einen spektakulären Dunk von Kayil, brachte die Führung wieder auf 84 zu 73 und nahm Vechta endgültig den Wind aus den Segeln. Das Finale der Partie glich bereits einer Siegesfeier für die Heimmannschaft. Ein weiterer Treffer von Justin Bean zum 87 zu 76 besiegelte den Ausgang der Begegnung und ließ keinen Zweifel mehr am Resultat.

Die Fans in der Uber Arena feierten insbesondere den herausragenden Martin Hermannsson, der mit 17 Punkten und 10 Assists eine Double-Double-Leistung ablieferte und die perfekte Schaltzentrale des Teams bildete. Als Trainer Pedro Calles ihn in der 39. Minute auswechselte, wurde er mit lautstarken Sprechchören geehrt. Nun richtet Alba den Blick auf das kommende Halbfinale am Samstag gegen Bamberg.

Nach der schmerzhaften Niederlage im Pokalfinale im Februar ist die Motivation für eine Revanche riesig. Die Mannschaft ist entschlossen, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren und den Weg in Richtung Meisterschaft konsequent weiterzugehen





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