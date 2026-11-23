Nach der Niederlage gegen den FC Bayern München analysiert der aktuelle Stand der Easycredit BBL. Patrick Femerling bewertet die Leistungen von Alba Berlin und den Münchnern.

Nach der sensationellen Titelverteidigung im Sommer präsentiert sich die deutsche Basketball-Bundesliga, die Easycredit BBL, in einem völlig neuen Licht. Während Alba Berlin die Meisterschaft errungen hatte, führt der FC Bayern München mit einem dominanten Punktestand von 18:2 an der Tabellenspitze. Die aktuelle Situation verdeutlicht einen signifikanten Leistungswandel, der die Erwartungen an die neue Saison überschattet.

Tabellensituation und aktuelle Ergebnisse

Der FC Bayern München thront aktuell als unangefochtener Tabellenführer mit 18:2 Punkten an der Spitze der Bundesliga. Im direkten Vergleich dazu liegt Alba Berlin mit 10:10 Zählern auf dem neunten Platz im Mittelfeld der Tabelle. Dieser Kontrast wurde am vergangenen Wochenende in der Uber Arena deutlich, als der FC Bayern vor 14.500 Zuschauern ein 90:79 für sich entschied. Für die Berliner bedeutete diese Partie die zweite Saisonniederlage gegen den direkten Konkurrenten, was jedoch nicht zwangsläufig als katastrophales Signal gewertet werden muss.

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Interpretation durch Experten und Spieler

Joe Wieskamp, der für Alba Berlin aktive Spieler, betonte nach dem Spiel bei einem Interview mit der Moderatorin Anett Sattler auf Dyn und SPORTBILD.de, dass zwei Niederlagen zwar nichts Gutes seien, die Saison jedoch noch am Anfang stehe. Der Experte Patrick Femerling fügte hinzu, dass die Albatrossen die Winterpause nutzen sollten, um ihre Leistungen zu überdenken. Er wies darauf hin, dass die Leistungssteigerung von Alba Berlin von der Saisonvorbereitung bis zur aktuellen Phase deutlich sichtbar war und diese Zeit für die notwendige Optimierung wertvoll ist.

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Positionen und Taktische Anpassungen

Rekordnationalspieler Patrick Femerling erachtete den FC Bayern München als stärker als noch vor drei bis vier Wochen, räumte aber ein, dass das Team noch Anpassungsbedarf hat. Trainer Anton Gavel äußerte sich zwar stets unzufrieden, doch Femerling attestierte ihm, viele positive Aspekte erkannt zu haben. Gleichzeitig warnte er vor defensiven Schwächen: Wird nicht schnell genug im Übergang von der Offensive in die Defensive zurückgewechselt, fehlt oft der Zugriff auf den Gegner, was den Bayern Schwierigkeiten bereitet. Diese taktischen Lücken bieten Alba Berlin Ansatzpunkte für zukünftige Spiele.

Vergleich und Ausblick auf die Hauptrunde

Die aktuelle Saison spiegelt Parallelen zum abgelaufenen Jahr wider, in dem Alba Berlin einen schwachen Start hinlegen musste. Bereits vor rund zwei Monaten fand ein Vergleich im vorgezogenen Spiel am 23. Spieltag statt, der ähnliche Dynamiken aufzeigte. Weder Alba Berlin noch der FC Bayern München scheint geneigt, die Hauptrunde der Easycredit BBL bereits als entschieden zu betrachten. Die Winterpause dient beiden Teams als kritische Phase zur Stabilisierung und Vorbereitung auf die entscheidenden Phasen des Ligabetriebs.