Alba Berlin erlitt in der Champions League erstmals einen Rückstand gegen Surne Bilbao, was den Gruppensieg in Gefahr bringt. Die Niederlage in Madrid mit 75:83 wird die finale Gruppenauswertung verändern.

Alba Berlin erlebte ein Tournerlebnis in der Champions League, als der Bundesliga-Ballert im Spiel gegen Surne Bilbao 75:83 verloren hat. Das Ergebnis rückt die Berliner Basketball ehre in die Lage, den Sieg in Gruppe G zu gefährden, und beschreibt zugleich die Trachtigkeit des Spiels in Madrid.

Stürmerangriff und frühe Führung

Albas Starspieler Brandon Angel erzielte 19 Punkte, während Justin Bean mit 13 Punkten zum Beitrag des Teams beitrug. Der junge Guard Jack Kayil feierte ein Comeback nach einer Wadenverletzung. Das Team eröffnete das Spiel mit einem 5:2-Lauf, der die Berliner frühzeitig in Führung brachte.

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Bilbao nutzte jedoch die kurze Vorleistung effektiv, indem ein 0:11-Schnelllauf die Führung der Gastmannschaft einholte. Die Gäste verfolgten die Führung jedoch nicht lange und das Spiel entwickelte sich zu einer intensiven Point-Gleichwertigkeit.

Burst der Bilboer und Ballverluste

Alba erlitt zunächst einen Ballverlust, noch einmal an der Skala. Die staubigen Ballverluste im Aufbau öffneten Bilbao Möglichkeiten für einfache Punkte aus schnellen Fastbreaks. Der dritte Abschnitt zeigte, dass die Berliner lediglich sieben Punkte erzielten, wodurch die Rückstände vor dem Schlussabschnitt ansteigerten.

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Durch die 53:64-Hinterstand im dritten Viertel verloren die Berliner die nahezu DP 200 Seelewegs Freiheit und kristallisierten die Gespenster der Wachsamkeit im Matratzenraum des Teams.

Letzte Beschleunigung und endgültiges Ende

Die Rundschleife von Alba setzte sich durch, als das Viertel mit einer Rückkehr von 74:72 in Führung schloss. In der letzten Sanierung, die 162 Sekunden vor Ende lautete, blieb das Team ohne Punkt, worauf das Spiel endgültig zu einem gefügigen Geschick für die Stelle von Bilbao kam.

Die Niederlage wird die Kalenderiologier von Alba Berlin angeben, in den ihrer letzten Begegnungen rückhaltlich Reserve zu schaffen und die Entscheidung, ob der Hauptchampion diesen Gesichtsfeld der Moral erschorientet werden, auf die Mannschaft zurückzusetzen.