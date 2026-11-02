Alba Berlin verliert in Bonn 88:95 und bleibt Tabellen-Zwölfter

Alba Berlin verliert 88:95 gegen Telekom Baskets Bonn. Trotz langer Führung endet die Siegesserie. Die Berlin sind Tabellen-Zwölfter.

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga bei den Telekom Baskets Bonn mit 88:95 verloren. Die Partie endete mit dem Stand von 45:42 nach der ersten Halbzeit. Damit bleibt Alba als Tabellen-Zwölfter weiter im Niemandsland. Die letzte Serie von zwei Ligasiegen endete damit.

Physische Begegnung in Bonn

Es entwickelte sich schnell eine sehr physische Begegnung. Die Gäste aus der Hauptstadt versuchten, viel Tempo zu machen. Sie trafen ihre Distanzwürfe zuverlässig. So übernahmen sie beim 11:8 wieder die Führung. Die Berliner gaben diese Führung bis zur Halbzeit nicht mehr ab.

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Im zweiten Viertel zog ein 12:4-Lauf des Teams aus Berlin vorübergehend ab. Der Vorsprung wurde dadurch erstmalig zweistellig. Die Marke von 28:28 wurde dabei überschritten. Bonn hielt jedoch gut dagegen und zeigte Vorteile beim Rebound. Besonders unter dem eigenen Korb erlaubte Alba den Gastgebern immer wieder neue Wurfmöglichkeiten.

Bonn überbot zudem die gute Berliner Dreierquote. Die Rheinländer konnten bis zur Pause wieder aufschließen. Alba kam jedoch besser aus der Kabine. Die Berliner setzten sich erneut auf zehn Punkte ab. Der Stand betrug 58:48. Doch auch hier ließen sie anschließend zu viel liegen. Das Spiel drehte sich wieder gegen sie.

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Defensive bricht zusammen

Am Ende des dritten Viertels lagen die Berliner plötzlich wieder zurück. Sie kämpften sich zwar wieder heran. Der Stand wurde auf 79:79 ausgeglichen. Aber ihre Defensive war nicht mehr in der Lage, die Bonner zu stoppen. Die Bonner nutzten diese Schwäche entscheidend.

Beste Berliner Schützen in diesem Spiel waren Jordan Ford und. Die Halle war mit 6.000 Zuschauern ausverkauft. Die Atmosphäre war entsprechend intensiv. Die Telekom Baskets Bonn zeigten Stärke in wichtigen Momenten.

Folgen für die Tabelle

Das Ergebnis hat weitreichende Folgen für Alba Berlin. Als Tabellen-Zwölfter bleibt das Team weit von den oberen Plätzen entfernt. Die Siegesserie von zwei Spielen ist damit beendet. Für die Telekom Baskets Bonn ist das ein wichtiger Erfolg zu Hause.

Die Bonner zeigten sich insbesondere in der Abwehr und im Rebound stark. Sie nutzten die Fehler von Alba geschickt aus. Die Berliner konnten die Führung in der zweiten Halbzeit nicht halten. Die Abwehr der Hauptstädter reichte am Ende nicht mehr.

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Für die Fans in Bonn war es ein spannendes Spiel. Die Ausverkaufte Halle schürte die Spannung bis zur letzten Minute. Die Bonn-Basketballer zeigten Nervenstärke in der Schlussphase.

Alba muss sich nun neu orientieren. Die Niederlage ist ein Dämpfer für die Ambitionen im Bundesliga-Sommer. Der Fokus liegt nun auf der nächsten Partie. Die Defensive muss dringend verbessert werden.

Die Telekom Baskets Bonn bleiben fest in der Mitte der Tabelle. Der Sieg festigt die Position gegen den Abstieg. Das Spiel war ein Spiegel der gesamten Saison für beide Teams.