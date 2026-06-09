Alba Berlin vs. Bamberg: Traditionsreiche Playoff-Serie im Gange

Die Alba Berlin und die BMA365 Bamberg Baskets treffen zum zehnten Mal in einer Playoff-Serie aufeinander und stehen vor dem entscheidenden fünften Spiel der Halbfinal-Serie. Beide Mannschaften haben bereits Erfahrungen mit Playoff-Siegen und Niederlagen in Berlin und Bamberg.

Auf ihn wird es ankommen: Alba-Star Jack Kayil (20/l. ), der als künftiger NBA-Star gilt, im Duell mit Bamberg s Austin Crowley (25)weh? In der Berliner Max-Schmeling-Halle steigt das wohl traditionsreichste Duell in der Easycredit Basketball -Bundesliga: Alba Berlin empfängt die BMA365 Bamberg Baskets (früher Brose Baskets).

Und so spannend wie heute war der deutsche Basketball-Klassiker wirklich lange nicht: Denn im alles entscheidenden fünften Spiel der Halbfinal-Serie geht es darum, wer ab FreitagEs ist der „Clásico“ im deutschen Basketball. Der neunmalige Meister Bamberg spielt seit 1984 ununterbrochen in der ersten Liga, Alba (elf Meisterschaften) folgte 1991. Seit der Einführung der Playoffs 1984 gab es erst zwei Saisons, in denen weder Berlin noch Bamberg im Halbfinale vertreten waren! Das entscheidende fünfte Spiel zwischen den Dauerrivalen ist das 137.

Aufeinandertreffen – kein Spiel gab es in der 60-jährigen Geschichte der Easycredit BBL häufiger!

"Bamberg gegen Berlin, das ist noch immer etwas Besonderes", betont Bambergs Geschäftsführer Philipp Höhne (39). Die zwei großen "Bs" treffen zum zehnten Mal in einer Playoff-Serie aufeinander und haben der alten Rivalität in den ersten vier Partien neues Leben eingehaucht. Alba gewann die ersten beiden Heimspiele überraschend klar –. Und hat nun die historische Chance, nach einem 0:2-Rückstand eine Playoff-Serie zu drehen.

Das gelang in der BBL-Geschichte überhaupt erst dreimal: Leverkusen in der Saison 1999/2000 (gegen Frankfurt) sowie die Telekom Baskets Bonn 2001/02 (gegen Bamberg) und 2002/03 (gegen Leverkusen). Das weiß auch Bambergs Erfolgstrainer Anton Gavel: "Nach drei Niederlagen in der Max-Schmeling-Halle in dieser Saison wäre es jetzt an der Zeit, einen Sieg in Berlin zu holen, was aber natürlich alles andere als einfach werden wird.

" Damit der Traum wahr werden kann, ist seine Marschroute klar: "Wir müssen vor allem unser defensives Mindset aus den beiden Heimspielen in Bamberg mit nach Berlin nehmen und aggressiv spielen. " Gavel betont weiter: "Klar hat Alba in eigener Halle deutlich besser geworfen, was auch in Spiel fünf sicherlich wieder der Fall sein wird. Aber wir werden nicht aufgeben und versuchen, sie so gut es geht zu stoppen.

" Sehr zur Freude von Pokal-Held Demarcus Demonia (26) und seinen Team-Kollegen: "Bei den ersten beiden Spielen in Berlin hat uns die Energie gefehlt. Unsere Fans haben uns genau diese Energie dann in den beiden letzten Spielen zurückgegeben. Wir haben wieder als Mannschaft gespielt und das auch noch sehr physisch, und so müssen wir die Serie jetzt dort auch beenden. Es ist ein Do-or-die-Spiel jetzt für beide Mannschaften und alle brennen darauf.

Wir werden sehen, wer mit dem größeren Siegeswillen und Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen wird.





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