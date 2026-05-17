Alba Berlin vs. Vechta EWE Baskets: Bundesliga-Playoffs

In the first round of the German Bundesliga playoffs, Alba Berlin traveled to face Vechta EWE Baskets. Alba was expected to win as the home team but was caught off guard by Vechta who pulled off an upset victory in Berlin.

Playoffs! Doch irgendwie hat sich das nicht bis zu Alba Berlin rumgesprochen. Die Berliner präsentieren sich müde, unaufmerksam. Vechta dagegen hellwach und dynamisch.

Und so schafft der Underdog im ersten Viertelfinale die Überraschung, gewinnt in Berlin mit 103:89 (37:50). Vechta entführt Spiel eins in Berlin - und die Playoff-Misere von Alba-Coach Pedro Calles (42) geht weiter: Unfassbare 16 Spiele in Folge hat der Spanier mittlerweile verloren. Und gegen sein Ex-Team (2015 - 2020) war es nicht mal knapp! Spiel zwei: Dienstag (18.30 Uhr/ live auf Dyn) in Berlin.

"Oh, wie ist das schön", singen die 200 Gäste-Fans. Der Aufreger des Spiels im dritten Viertel: 51:66, Vechtas Luc van Slooten prallt an Albas J‘wan Roberts ab, fasst sich dramatisch an den Kopf und geht zu Boden. Die Schiris unterbrechen das Spiel, schauen sich die Szene nochmal auf Video an. Verdacht: Act of Violence vom Berliner





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