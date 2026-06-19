Alba Berlin will Spiel vier gewinnen: Münchner haben Matchball

Der FC Bayern München hat im Finale der Basketball-Bundesliga die Chance, gegen Alba Berlin den Titel zu holen. Die Experten sehen Berlin jedoch keineswegs geschlagen und erwarten ein enges Spiel.

Am Freitagabend um 20.30 Uhr live auf Dyn steigt das vierte Finalspiel der Basketball -Bundesliga zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München. Die Münchner führen in der Best-of-five-Serie mit 2:1 und haben damit den ersten Matchball, um sich wie schon 2024 die Meisterschaft zu sichern.

Vor zwei Jahren gewannen die Bayern die Spiele eins und drei und holten sich mit einem 88:82 den Titel. Doch die Berliner sind gewillt, ein fünftes Spiel in München zu erzwingen. Die Mannschaft von Trainer Israel González zeigt sich kämpferisch und will die Heimniederlage aus Spiel drei wettmachen. Die Experten sind sich einig: Alba Berlin muss taktisch nicht viel ändern.

Michael Körner, 58-jähriger Basketball-Fachmann, der das Finale für Dyn gemeinsam mit Patrick Femerling kommentieren wird, sieht in der knappen Niederlage am Mittwoch ein gutes Zeichen: Dafür waren alle bisherigen Spiele zwischen den beiden Teams viel zu eng und zu umkämpft. Trotz der Niederlage hat er ein sehr gutes Spiel der Berliner gesehen. Alba muss taktisch gar nicht viel anpassen. Außer Bayerns Nenad Dimitrijevic nicht so oft in die Zone zu lassen.

Aber das sind Nuancen. Und natürlich nicht wieder so viele Punkte an der Freiwurflinie liegen lassen, vor allem nicht in der Schlussphase. Das tat weh. Auch Stefan Koch, langjähriger Trainer und Experte, schreibt Alba noch nicht ab.

Ja, Bayern hat jetzt den Vorteil, liegen 2:1 vorn. Sie müssen die Serie ja nicht heute zumachen. Aber das war es noch nicht für Berlin. Sie müssen gar nicht viel korrigieren.

Bayern wirkte nur etwas vertrauter mit der Druck-Situation, haben ihr Potential besser eingesetzt. Denn als Alba in der zweiten Hälfte die Chance hatte, das Spiel zu drehen, waren sie etwas zu hektisch und fehlerhaft, zu nervös. Aber an taktischen Anpassungen müssen sie gar nicht so viel vornehmen. Was für Bayern spricht?

Die nahende Sommerpause! Körner betont: Sie haben im Hinterkopf, dass sie Meister werden und endlich diese Saison beenden können. Das steht bei vielen Spielern sicher ganz hoch im Kurs. Das hat man am Mittwoch gesehen.

Da waren sie zum ersten Mal im richtigen Playoff-Modus. Die laute und extrem gute Stimmung in der Berliner Schmelinghalle sieht Körner übrigens nicht als Problem für die Bayern an. Wenn du bei Partizan in der Euroleague ranmusst, dann stört dich die Schmelinghalle nicht. Da stellst du die Ohren auf Durchzug.

Die Berliner können also trotz des Drucks auf eine starke Leistung bauen. Spieler wie Malte Delow, Martin Hermannsson oder Johannes Thiemann haben in den bisherigen Partien gezeigt, dass sie auf höchstem Niveau mithalten können. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die Dreierquote zu stabilisieren und die eigenen Stärken auszuspielen. Die Münchner dagegen vertrauen auf ihre Erfahrung und die mentale Stärke, die sie in den entscheidenden Momenten gezeigt haben.

Mit einem Sieg heute Abend könnten sie die Saison krönen. Die BBL-Fans dürfen sich auf ein weiteres intensives Duell freuen





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