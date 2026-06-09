Alba Berlin zieht ins Finale ein: Auftakt gegen Bayern München am Freitag

Alba Berlin besiegt Bamberg Baskets im entscheidenden fünften Halbfinale mit 97:66 und trifft im Finale auf Titelverteidiger Bayern München. Das erste Spiel findet am Freitag in München statt.

Das Playoff-Finale um die deutsche Basketball -Meisterschaft in der Easycredit Basketball -Bundesliga ist perfekt. Alba Berlin hat im entscheidenden fünften Spiel der Halbfinalserie den Pokalsieger Bamberg Baskets vor eigenem Publikum mit 97:66 besiegt und sich damit für das Finale qualifiziert.

In der Best-of-Five-Endspielserie treffen die Berliner auf den Titelverteidiger und Top-Favoriten Bayern München. In der vollbesetzten Max-Schmeling-Halle sorgten 8.861 Fans für eine ausgelassene Stimmung, darunter auch die NBA-Stars und Weltmeisterbrüder Franz und Moritz Wagner, die das Spiel live verfolgten. Alba Berlin legte einen furiosen Start hin und überrollte die Gäste aus Bamberg bereits im ersten Viertel. Zur Halbzeit führten die Hauptstädter mit 52:26, was einer Vorentscheidung gleichkam.

Dies war umso bemerkenswerter, als Alba zuvor zwei Auswärtsspiele verloren hatte und die 2:0-Führung aus der Serie zu verspielen drohte. Ein solcher Einbruch hätte eine Sensation bedeutet, denn es wäre erst der fünfte Fall in der BBL-Geschichte gewesen, in dem ein Team eine 2:0-Führung noch verschenkt. Doch Alba zeigte sich von seiner besten Seite und ließ nichts mehr anbrennen.

Norris Agbakobo, einer der Schlüsselspieler Berlins, betonte in einem Interview, dass der Fokus darauf lag, von Anfang an die richtige Intensität zu zeigen. Sein Teamkollege Malte Delow ergänzte, dass man einen anderen Ton als in den vorherigen Spielen gesetzt habe. Bester Werfer auf Berliner Seite war Michael Rataj mit 16 Punkten, während für Bamberg Ibi Watson ebenfalls 16 Punkte erzielte.

Bamberger Trainer Anton Gavel zeigte sich enttäuscht und räumte ein, dass sein Team das Spiel bereits im zweiten Viertel verloren habe. Er gratulierte Alba-Trainer Pedro Calles zum Finaleinzug und stellte fest, dass es mit der gezeigten Leistung nicht möglich gewesen sei, ein anderes Ergebnis zu erzielen. Die Finalserie zwischen Alba Berlin und Bayern München findet bereits zum siebten Mal statt, die Bilanz spricht mit 4:2 für die Münchner. Das erste Finalspiel steigt am Freitag, den 26.

Mai 2025, um 20:30 Uhr in München und wird live bei Dyn übertragen. Delow zeigte sich kämpferisch und betonte, dass die Serie für Alba schwer werde, man aber mit viel Energie und Überraschungsmomenten in die Spiele gehen wolle. Die Vorfreude auf das Finale ist riesig, denn es treffen zwei der erfolgreichsten deutschen Basketballmannschaften aufeinander.

Während Bayern München als Titelverteidiger und Favorit ins Rennen geht, hofft Alba Berlin auf eine Wiederholung der Überraschung, die sie bereits im ersten Spiel gegen Bamberg geschafft hatten. Die Historie der Duelle zwischen den beiden Teams ist geprägt von intensiven und spannenden Partien. Im letzten Jahr setzte sich Bayern in der Finalserie mit 3:2 durch. Nun wollen die Berliner Revanche und den elften Meistertitel für die Hauptstadt holen.

Die Fans können sich auf hochklassigen Basketball und emotionale Momente freuen, wenn die beiden Kontrahenten ab Freitag um die deutsche Meisterschaft kämpfen. Die Serie verspricht, ein Höhepunkt der Saison zu werden, und die Spieler sind bereit, alles zu geben, um den begehrten Titel zu gewinnen. Alba Berlin hat in dieser Saison gezeigt, dass sie auch in schwierigen Momenten zurückkommen können. Nach den zwei Auswärtspleiten in Bamberg stand die Mannschaft unter Druck, aber sie bewies Moral und Charakter.

Die Erfahrung der Playoffs und die Unterstützung der Fans in der Max-Schmeling-Halle waren entscheidende Faktoren für den Erfolg. Nun liegt der Fokus auf der Vorbereitung auf das Finale. Das Trainergespann um Pedro Calles wird die Taktik für die Spiele gegen Bayern München entwickeln. Die Mannschaft wird versuchen, die Stärken der Münchner zu neutralisieren und eigene Akzente zu setzen.

Die Wagner-Brüder, die das Halbfinale live verfolgten, werden sicherlich auch im Finale dabei sein, um ihre ehemalige Mannschaft zu unterstützen. Die Atmosphäre in der Halle wird elektrisierend sein, und die Spieler sind motiviert, vor den Augen der NBA-Stars zu glänzen. Bamberg Baskets hingegen müssen den Finaltraum begraben und sich auf die nächste Saison konzentrieren. Trotz der klaren Niederlage in Spiel fünf kann die Mannschaft stolz auf ihre Leistung in den Playoffs sein.

Sie schalteten im Viertelfinale den Favoriten Oldenburg aus und zeigten starke Leistungen gegen Alba. Trainer Gavel wird aus dieser Saison lernen und das Team für die Zukunft stärken. Die Fans in Bamberg haben Grund, positiv nach vorne zu blicken. Für Alba und Bayern beginnt nun der heiße Kampf um die Meisterschaft, der bis zum letzten Spiel spannend bleiben wird. Die Basketballfans in Deutschland dürfen sich auf ein packendes Finale freuen





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