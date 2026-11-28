In der albanischen Hauptstadt ziehen Hunderte durch die Straßen, um gegen Ministerpräsident Edi Rama und ein umstrittenes Bauprojekt zu demonstrieren. Dabei geht es auch um den Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump.

In Albanien s Hauptstadt Tirana haben sich am Samstag regierungskritische Demonstranten in strömendem Regen heftige Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Elf Menschen wurden verletzt, davon mussten acht ins Krankenhaus gebracht werden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Die Demonstranten bewarfen Polizeiautos mit Steinen, Molotowcocktails und Feuerwerkskörpern. Die Polizei setzte dagegen Tränengas und Wasserwerfer ein. Über Festnahmen gab es zunächst keine Angaben. Trotz des Wetters waren bereits morgens Hunderte Demonstranten durch die Stadt gezogen.

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Vor dem Innenministerium rissen sie einen Metallzaun ein und bewarfen das Gebäude mit Steinen. Zu Krawallen kam es auch vor dem Amtssitz des Ministerpräsidenten. Einige Demonstranten trugen Gasmasken und Schutzschilde aus Metall. Zentrale Plätze in der Stadt waren mit Steinen übersät.