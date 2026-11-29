Steine und Brandsätze gegen Wasserwerfer und Tränengas: Bei erneuten Protesten gegen Albaniens Regierung kam es zu heftigen Ausschreitungen. Die Wut der Demonstrierenden richtet sich gegen Premierminister Edi Rama.

Steine, Brandsätze und Tränengas: In Albaniens Hauptstadt Tirana eskalierten am Samstag, dem Unabhängigkeitstag des Landes, erneut Proteste gegen die Regierung. Tausende Menschen forderten den Rücktritt von Premierminister Edi Rama.

»Unsere wichtigste und inzwischen einzige Forderung ist der Rücktritt von Edi Rama, dem korruptesten und anti-albanischsten Ministerpräsidenten, den wir je hatten.

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« Die zunächst friedliche Demonstration geriet außer Kontrolle. Nach Ministeriumsangaben schlugen Vermummte Fenster von Regierungsgebäuden ein und versuchten, Überwachungskameras zu zerstören. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse ein. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden Dutzende Menschen verletzt, darunter auch Polizisten und Journalisten.