Bei strömendem Regen ziehen Hunderte durch die albanische Hauptstadt, einige mit Gasmasken und Metallschilden. Die Proteste richten sich gegen Ministerpräsident Rama und ein umstrittenes Bauprojekt.

Bei strömendem Regen ziehen Hunderte durch die albanische Hauptstadt, einige mit Gasmasken und Metallschilden. Die Proteste richten sich gegen Ministerpräsident Rama und ein umstrittenes Bauprojekt.

In Albaniens Hauptstadt Tirana haben sich regierungskritische Demonstranten heftige Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Elf Menschen wurden verletzt, davon mussten acht ins Krankenhaus gebracht werden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Demonstranten bewarfen Polizeiautos mit Steinen, Molotowcocktails und Feuerwerkskörpern. Die Polizei setzte dagegen Tränengas und Wasserwerfer ein.

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Über Festnahmen gab es zunächst keine Angaben. Trotz strömenden Regens waren bereits am Morgen Hunderte Demonstranten in einem Protestmarsch durch die Stadt gezogen. Vor dem Innenministerium rissen sie einen Metallzaun ein und bewarfen das Gebäude mit Steinen. Zu Krawallen kam es auch vor dem Amtssitz des Ministerpräsidenten.