In Albanien ist es bei Protesten gegen die Regierung den zweiten Tag in Folge zu Gewaltausbrüchen gekommen.

29.11.2026, Albanien, Tirana: Demonstranten stehen inmitten von Tränengas während einer regierungskritischen Kundgebung, bei der die Teilnehmer den Rücktritt von Ministerpräsident Rama fordern. Foto: Hameraldi Agolli/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ In Albanien ist es bei Proteste n gegen die Regierung den zweiten Tag in Folge zu Gewaltausbrüchen gekommen.

Tausende Menschen forderten am Sonntag in der Hauptstadt Tirana den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama. Sicherheitskräfte wurden mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse ein. Nach Angaben von Behördenvertretern wurden zwölf Menschen verletzt.

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Am Samstag waren mehr als 60 gewesen. Die von Studenten angeführten Proteste richten sich gegen mutmaßliche Korruption, fehlende Arbeitsplätze und ein mangelhaftes Bildungswesen. Sie erschüttern Tirana seit Mitte Oktober und haben auch andere Städte erfasst. Die Regierung weist die Vorwürfe zurück und führte als Reaktion Hilfsmaßnahmen wie billigeren Treibstoff ein.