Albert Riera: Eintracht-Trainer in Frankfurt vor dem Aus, Fans skandieren „Nada de Gracias, Alberto“

Nach dem enttäuschenden Saisonverlauf und dem Verpassten Europa-Einzug, steht Albert Riera, Trainer der Eintracht Frankfurt, vor dem Aus. Fans skandierten vor dem letzten Spiel „Nada de Gracias, Alberto“, was übersetzt heißt: Danke für nichts, Alberto.

Das war’s für Albert Riera (44)! Nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Stuttgart und dem verpassten Europa-Einzug (nur Platz 8) steht der Eintracht-Trainer in Frankfurt unmittelbar vor dem Aus.

Beim letzten Saisonspiel entlud sich der Frust der Fans endgültig: In der Schlussphase rollten die Anhänger ein deutliches Plakat aus – „Nada de Gracias, Alberto“. Übersetzt: „Danke für nichts, Alberto.

“ Nahm den Spott nach Abpfiff erstaunlich ruhig auf. Auf der Pressekonferenz sagte der Spanier: „Das ist ganz einfach. Wenn man nicht gewinnt, ist man nicht gut genug. Und das ist mein Beruf.

Mein Job ist es, zu gewinnen, gut zu sein. Also akzeptiere ich das.

“ Der Coach weiter: „Ich akzeptiere die Kritik: Wenn du nicht gewinnst, bist du nicht gut genug. Wenn du gewinnst, bist du der Beste der Welt. So läuft das.

“ Eine Trotzreaktion des sonst oft so temperamentvollen Coaches blieb aus. Stattdessen wirkte Riera gefasst. Immer wieder sprach er über Verantwortung, Chaos im Verein und notwendige Veränderungen





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