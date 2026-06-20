Albert Riera über sein Aus bei Eintracht Frankfurt: "Wir haben einfach nicht zusammengepasst"

Der ehemalige Trainer Albert Riera erklärt in einem Interview die Gründe für sein kurzes und konfliktreiches Engagement bei Eintracht Frankfurt. Er vergleicht die Trennung mit einem unvereinbaren Prominentenpaar und kritisiert die Vereinspolitik sowie den Kader.

Der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt , Albert Riera (44), beendete seine Tätigkeit beim Bundesligisten am 16. Mai nach nur 14 Spielen. Seine Amtszeit von etwas mehr als drei Monaten gilt als eines der größten Missverständnis se in der Geschichte des Vereins.

Selten zuvor habe ein Trainer in so kurzer Zeit derart viele Menschen - von Spielern über Betreuer bis hin zu Mitarbeitern der Geschäftsstelle - gegen sich aufgebracht. Der Spanier eckte mit seiner Art überall an. Nun äußerte sich Riera in einem Interview mit dem slowenischen Fernsehsender Sportklub erstmals nach seiner Entlassung und zog einen außergewöhnlichen Vergleich: "Wir haben einfach nicht zusammengepasst. Schauen Sie sich zum Beispiel die wunderschöne Angelina Jolie und den charmanten Brad Pitt an.

Beide sind wunderbar, aber sie passen nicht zusammen. Warum? Weil es nicht nur auf das Äußere ankommt; kleine Details entscheiden darüber, ob etwas funktioniert oder nicht.

" Riera erklärt, letztlich über sein Verhalten gegenüber dem Weltmeister Mario Götze (33) gestolpert zu sein. Er hatte Götze Ende März vor dem Spiel gegen Mainz 05 erstmals aus dem Kader gestrichen, obwohl er zu Beginn seiner Zeit in Frankfurt noch auf den Offensiv-Star als Führungsspieler gesetzt hatte. Eine Woche später verlängerte Sportvorstand Markus Krösche (45) den Vertrag mit Götze. Riera reflektiert: "Ehrlich gesagt liegt eine außergewöhnliche Erfahrung hinter mir.

Erfahrungen kann einem niemand nehmen, und sie sind der beste Weg, um zu lernen. Ich kam zum falschen Zeitpunkt an den falschen Ort. Das ist die Realität. Nach fünf Wochen, in denen wir dreimal gewonnen, unentschieden gespielt und 2:3 gegen ... verloren hatten, folgte eine Pause, nach der ich einen wichtigen Spieler aus dem Kader gestrichen habe.

Von da an begann das Problem des Albert Riera in Deutschland.

" Tatsächlich habe das Problem früher begonnen: Direkt nach der peinlichen 1:2-Niederlage in Mainz reiste Riera zu einem Legendenspiel nach Liverpool und gewährte der Frankfurter Mannschaft einen mehrtägigen Sonderurlaub. Das sorgte für erhebliche Irritationen im gesamten Klub. Anschließend verschlechterte sich die sportliche Leistung unter Riera kontinuierlich, und Europa als Tabellen-8. wurde verpasst. Die Bilanz: vier Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen.

Unter Vorgänger Dino Toppmöller lag Eintracht noch auf Rang 7, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigt hätte. Riera benennt zwei Hauptgründe für das Scheitern: "In diesem Moment waren dem Verein Namen wichtiger als Ergebnisse, und gleichzeitig verstand ich an diesem Punkt, dass ich bei der Eintracht nicht die Profile von Spielern bekommen würde, die ich mir wünsche und die ich im Sommer hätte holen wollen.

Die Vereinspolitik ist eben so, dass der Trainer keinen Einfluss auf das Scouting und die Kaderzusammenstellung hat. Das ist für mich kein passendes Umfeld, und ich wusste, dass wir langfristig nicht zusammenbleiben können.

" Riera wollte weder mit Stars wie Weltmeister Götze arbeiten noch junge Spieler zu Topspielern entwickeln - im Gegensatz zum langjährigen Frankfurter Stil. Er hatte klare Vorstellungen vom Kader, erkannte aber schnell, dass diese unter Sportchef Krösche nicht umsetzbar waren. Auch der Umgang mit Stürmer Jonathan Burkardt (25) wegen angeblicher schlechter Fitnesswerte wurde zum Bumerang. Riera betont: "Die Geschichte begann gut, wir kassierten weniger Gegentore als zuvor, aber ich bin einfach kein Mensch, der die Vereinspolitik ändern kann.

Die Realität ist, dass Frankfurt ein Verein ist, der mehr verkauft als kauft. Diese Situation habe ich akzeptiert und verstanden, dass ich die Spieler, die ich mir wünsche, nicht werde holen können.

" Riera zeigt sich mit dem kompletten Kader unzufrieden: "Es geht nicht darum, dass Frankfurt schlechte Spieler hat, ganz und gar nicht. Aber in dieser Mannschaft gibt es keinen einzigen Fußballer, den ich in mein nächstes Projekt mitnehmen würde. In Celje gibt es mehr Spieler, die ich gerne in meinem nächsten Verein dabei hätte, als bei der Eintracht.

" Über Sportchef Krösche sagt er: "Schlecht über jemanden im Fußball zu sprechen, bringt nicht viel Gutes. Über den Sportdirektor, der mich geholt hat, kann ich nur mit gewählten Worten sprechen. Wir haben gut zusammengearbeitet, auch unser letztes Gespräch bei der Trennung war positiv. Er schätzte meine Arbeit und meine Denkweise und brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass ich in Zukunft noch große Klubs trainieren werde.





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Albert Riera Eintracht Frankfurt Trainer Entlassung Mario Götze Markus Krösche Bundesliga Missverständnis Vereinspolitik Kader

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Riera über Eintracht: Zur falschen Zeit am falschen OrtFrankfurt/Main - Eintracht Frankfurts ehemaliger Trainer Albert Riera sieht seine kurze Amtszeit beim Fußball-Bundesligisten im Nachhinein offenbar als

Read more »

Riera über Eintracht: Zur falschen Zeit am falschen OrtAlbert Riera wird als Missverständnis in die Geschichte von Eintracht Frankfurt eingehen. Nun macht der Ex-Trainer den Hessen Vorwürfe.

Read more »

Riera über Eintracht: Zur falschen Zeit am falschen OrtAlbert Riera wird als Missverständnis in die Geschichte von Eintracht Frankfurt eingehen. Nun macht der Ex-Trainer den Hessen Vorwürfe.

Read more »

Albert Riera wirft Eintracht Frankfurt schwere Vorwürfe vorDer ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt, Albert Riera, hat in einem Interview deutliche Vorwürfe gegen seinen Ex-Verein erhoben. Riera sieht die Schuld für das Scheitern exklusiv bei seinem Ex-Klub.

Read more »