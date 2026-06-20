Albert Riera wirft Eintracht Frankfurt schwere Vorwürfe vor

Der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt, Albert Riera, hat in einem Interview deutliche Vorwürfe gegen seinen Ex-Verein erhoben. Riera sieht die Schuld für das Scheitern exklusiv bei seinem Ex-Klub.

Albert Riera hat nach seiner Entlassung als Trainer von Eintracht Frankfurt deutliche Vorwürfe gegen seinen Ex-Verein erhoben. Der Spanier sieht die Schuld für das Scheitern exklusiv bei seinem Ex-Klub.

Riera hat in einem Interview mit dem TV-Sender Sportklub in seiner früheren Wahlheimat Slowenien gesagt, dass die Vereinspolitik es nicht zulasse, dass der Trainer Einfluss auf Scouting und die Mannschaftszusammensetzung hat. Das sei nicht das richtige Umfeld für ihn, und er wusste, dass sie langfristig nicht zusammenarbeiten könnten. Dem Verein seien 'Namen wichtiger als Ergebnisse' gewesen, sagte Riera. Der frühere Liverpool-Profi verglich seine Beziehung zur Eintracht mit jener zwischen der hinreißenden Angelina Jolie und dem charmanten Brad Pitt.

'Beide sind wunderbar, aber sie passen einfach nicht zusammen', sagte Riera. 'Warum? Weil es nicht nur auf Äußerlichkeiten ankommt, sondern auf die kleinen Details, die darüber entscheiden, ob etwas funktioniert oder nicht. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort.

' An seine früheren Spieler ließ er kein gutes Haar: 'Es liegt nicht daran, dass Frankfurt schlechte Spieler hat, ganz im Gegenteil', sagte der 44-Jährige. 'Aber es gibt keinen einzigen Spieler in dieser Mannschaft, den ich für mein nächstes Projekt mitnehmen würde. In Celje gibt es mehr Spieler, die ich für meinen nächsten Verein wählen würde als bei Man habe sich 'im Guten getrennt, ohne jegliche Probleme', behauptet Riera.

Der Spanier kritisierte auch seine eigene Mannschaftsführung: 'Ich kam, als die Mannschaft Achter war, und ging, als sie ebenfalls Achter war. Natürlich sind das keine herausragenden Ergebnisse, sondern durchschnittliche. Aber bevor ich kam, hatte die Mannschaft in 13 Spielen nur einmal gewonnen.

' Sein Verhältnis zu Markus Krösche sei einwandfrei gewesen, sagte Riera. 'Ich kann nur Gutes über den Sportdirektor sagen, der mich geholt hat. Wir haben gut zusammengearbeitet, selbst unser letztes Gespräch vor der Trennung verlief positiv', sagte Riera





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