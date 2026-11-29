Alberto Núñez Feijóo gilt als wahrscheinlicher Sieger der spanischen Parlamentswahl. Seine Partei PP strebt eine Koalition mit Vox an.

Alberto Núñez Feijóo könnte am Sonntag die spanischen Parlamentswahlen gewinnen und die nächste Regierung im Land stellen. Der 65-jährige Führer der konservativen Volkspartei, kurz PP, ist der klare Favorit für das Amt des Ministerpräsidenten. Fast alle aktuellen Umfragen prognostizieren eine deutliche Parlamentsmehrheit für seine Partei, sofern sie gemeinsam mit der rechtspopulistischen Partei Vox regiert. Nach seinem Erfolg im Jahr 2023, als die PP stärkste Kraft wurde, fehlt der PP nun jedoch nur noch die notwendige Mehrheit, um die Regierung zu bilden. Feijóo ist sich seiner Chance sicher und tritt selbstbewusst in die entscheidende Wahlphase.

Feijóo dominiert das TV-Duell gegen Sánchez

Das Fernsehen-Debatt zwischen den beiden Spitzenkandidaten verlief zugunsten von Feijóo. Der Politiker attackierte den amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez heftig und stichelte, er tanze nicht auf Wahlkampfveranstaltungen und mag keine Politik als Show. Im Kontrast dazu wirkte Sánchez im grauen Anzug blass und müde. Feijóo betonte, dass er nicht stiehlt und nicht lügt, während er seinen Gegner wiederholt als Lügner bezeichnete. Spanische Journalisten beschrieben den Auftritt als aggressiv und Feijóo fiel Sánchez wiederholt ins Wort. Dies markiert einen deutlichen Stilwechsel für den sonst als moderat und pragmatisch geltenden Politiker, der nun die Rolle des schlagfertigen Politikers übernahm.

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Galicien-Experte und Manager-Image prägen Feijóo

Alberto Núñez Feijóo hat sein politisches Kapital aus langjähriger Erfahrung in der Autonomen Region Galicien im Nordwesten Spaniens geschöpft. Dreizehn Jahre regierte er dort geräuschlos und gewann vier Wahlen mit absoluter Mehrheit. Politikprofessor Ángel Rivero von der Universidad Autónoma de Madrid beschreibt Feijóo als einen Beamten mit viel Regierungserfahrung. Dieser Manager-Image hat ihm den Spitznamen "Gemäßigte" eingebracht, den Gegner spöttisch nutzen. Feijóo gilt als Gegenentwurf zu Sánchez, da er wenig ideologisch geprägt ist und eine berechenbare Politik verspricht. Seine Stärke liegt in der Administration, doch ihm fehlt die Überzeugungskraft und Inszenierung, die heutzutage von Politikern erwartet wird.

Korruption und Infrastruktur als Wahlkampfthemen

Der Zugunglück im Oktober diente als Katalysator für die aktuelle politische Verschiebung. Zwei Schnellzüge kollidierten zwischen Madrid und Sevilla, wobei 69 Menschen starben. Pedro Sánchez Regierung geriet in die Defensive und wirkte zunächst überfordert, woraufhin der Infrastrukturminister zurücktreten musste. Feijóo kündigte an, im Falle eines Wahlsiegs Ministerien und staatliche Unternehmen intern überprüfen zu lassen. Die PP verspricht im Wahlprogramm eine Million neue Wohnungen, Steuererleichterungen für junge Menschen und die Mittelschicht sowie eine unternehmensfreundlichere Politik. Zudem wollen die Konservativen Sánchez liberale Migrationspolitik beenden und Korruption wirksam bekämpfen.

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Koalition mit Vox entscheidet über die Regierungsbildung

Ob Feijóo nach einem erwarteten Wahlsieg tatsächlich regieren kann, hängt maßgeblich von seinem wahrscheinlichen Koalitionspartner Vox ab. Der PP-Chef wünscht sich laut eigenen Angaben eine Alleinregierung, wird für eine Mehrheit aber vermutlich die Unterstützung von Vox brauchen. Im Vergleich zum Jahr 2023 hat Feijóo seinen Ton gegenüber der rechtspopulistischen Partei verändert. Galten die Rechtspopulisten damals noch als unberechenbare Partner, auf deren Unterstützung man allenfalls im Notfall angewiesen sein wollte, treten PP und Vox nun selbstverständlicher als Verbündete gegen Sánchez auf. Feijóo hat mehrmals öffentlich betont, dass er sich gut mit Vox-Chef Santiago Abascal versteht.

Zukünftige politische Richtung unter Feijóo

Politikprofessor Rivero erwartet daher eine gemeinsame Regierung aus PP und Vox, die zu einer restriktiveren Migrationspolitik führen wird. Gleichzeitig sei eine Abkehr von Sánchez Sonderweg und weniger öffentlich ausgetragene Konflikte mit den USA und Donald Trump denkbar. Feijóo wird einen wenig ideologischen Regierungsstil verfolgen und progressive Gesetze, wie die zum Recht auf Abtreibung, allenfalls in Details verändern. Beide Optionen werden von einer breiten Mehrheit der Spanier unterstützt. Die nächste spanische Regierung wird also geprägt sein durch den Wechsel von Sánchez zu Feijóo und die Integration von Vox in den politischen Mainstream.