Albino-Büffel ähnelt Donald Trump - sensationeller Besucheransturm auf Bauernhof in Bangladesch

Ein Albino-Büffel in Bangladesch wird aufgrund seiner Frisur und Ähnlichkeit mit Donald Trump zum Star. Täglich kommen viele Besucher, um Fotos zu machen - doch das Tier soll bald rituell geschächtet werden.

In den ländlichen Gebieten Bangladesch s, unweit der Hauptstadt Dhaka, lebt ein außergewöhnliches Tier, das landesweit für Aufsehen sorgt: ein Albino-Büffel , der aufgrund seiner einzigartigen Erscheinung und einer gewissen Ähnlichkeit mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump von den Einheimischen liebevoll "Donald" getauft wurde.

Dieser Bulle, über 700 Kilogramm schwer, fällt besonders durch sein charakteristisches Fell auf: eine rotblonde Mähne, die oft zu kreativen Frisuren gestylt wird. Mal trägt er einen stylischen Seitenscheitel, mal einen akkurat gezogenen "Mittelstreifen" - eine Eigenheit, die die Fantasie der Besucher beflügelt und unweigerlich an die bekannte Frisur des US-Politikers erinnert. Die Ähnlichkeit ist frappierend und hat dem Tier bereits zu einer gewissen Berühmtheit verholfen.

Die Besucher strömen in Scharen auf den Bauernhof von Zia Uddin Mridha, um den Büffel persönlich zu sehen und Fotos zu schießen. Der Besitzer hat sich voll und ganz auf das außergewöhnliche Marketingpotenzial seines Tieres eingestellt: Er kämmt "Donald" täglich die Haare aus dem Gesicht, um das typische Erscheinungsbild zu unterstreichen, und gestattet es den Schaulustigen, mit dem bulligen Tier inposing zu posieren.

Das Geschäft boomt, denn die Menschen sind fasziniert von dem albinotischen Tier, das aufgrund seiner Fellfarbe und des besonderen Schnitts ohnehin schon ein seltenes Exemplar ist. Die Berichterstattung in den sozialen Medien hat zusätzlich für einen wahren Besucheransturm gesorgt. Doch die Freude über den besonderen Bullen wird nur von kurzer Dauer sein. Mit dem Beginn des muslimischen Opferfestes Eid al-Adha, das in diesem Jahr auf den kommenden Dienstag fällt, ist das Schicksal von "Donald" besiegelt.

Gemäß der Tradition soll das Tier rituell geschächtet werden - ein Schnitt durch die Kehle, um es für das Festessen zuzubereiten. Dieses Schicksal teilt der Büffel mit vielen anderen Tieren, die zu diesem Zeitpunkt in der Region geopfert werden. Besitzer Zia Uddin Mridha hat zwar angekündigt, die hohen Erwartungen der Besucher bis zum letzten Tag zu erfüllen, doch nach dem Fest wird das Tier nicht mehr leben.

Die Nachricht von der bevorstehenden Schlachtung hat unter den Fans des Bullen für Entsetzen und Bedauern gesorgt, doch in der ländlichen Gegend Bangladeschs ist es üblich, dass Vieh zu solchen Anlässen getötet wird. So wird aus dem kurzfristigen Star ein trauriges Symbol für den Konflikt zwischen moderner Medienberühmtheit und alten Traditionen





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