Albino-Büffel 'Donald Trump' wird zum viralen Superstar und entgeht dem Schlachthaus

Ein seltener Albino-Büffel mit einer frappierenden Ähnlichkeit zu US-Präsident Donald Trump wurde in Bangladesch zum viralen Superstar. Statt zum islamischen Opferfest Eid al-Adha geschlachtet zu werden, wurde das Tier von den Behörden gerettet.

Ein bemerkenswerter Fall von Tierliebe und viralem Fame ereignete sich kürzlich in Bangladesch . Ein seltener Albino-Büffel , der eine frappierende Ähnlichkeit mit US-Präsident Donald Trump aufweist, wurde von seinem Schicksal als Opferfest -Mahl gerettet.

Der Büffel, der wegen seines hellen Fells, seiner rosigen Haut und seines mürrischen Blicks 'Donald Trump' getauft wurde, wurde zum viralen Superstar in den sozialen Medien. Innerhalb kürzester Zeit verbreiteten sich Fotos und Videos des Büffels rasant, und er wurde von Besuchern aus der ganzen Region angezogen, die Selfies mit dem tierischen Trump-Doppelgänger schießen wollten





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