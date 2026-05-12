Albrecht Weinberg, Holocaust-Überlebender, ist gestorben

Albrecht Weinberg, ein überlebender des Holocausts, ist am Morgen in Leer eingeschläfert. Er war 101 Jahre alt.

Der Holocaust - Überlebende Albrecht Weinberg ist gestorben. Der 101-Jährige ist am Morgen "ganz ruhig und friedlich" in seiner Wohnung im ostfriesischen Leer eingeschläfert. Das bestätigte seine Mitbewohnerin Gerda Dänekas dem Evangelischen Pressedienst.

Albrecht Weinberg ist als Zeitzeuge vielfach geehrt worden. Unter anderem erhielt er das Bundesverdienstkreuz, das er aber aus Protest gegen politische Entwicklungen in Deutschland im vergangenen Jahr zurückgab. Albrecht Weinberg wurde am 7. März 1925 im ostfriesischen Rhauderfehn geboren.

Er überlebte die Konzentrationslager Auschwitz, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen und mehrere Todesmärsche. Seine Familie wurde von den Nazis fast vollständig ermordet. Er selbst wanderte in die USA aus, kehrte jedoch 2012 zusammen mit seiner Schwester zurück in seine ostfriesische Heimat. Seitdem berichtete er vor Schulklassen unermüdlich von den Schrecken des Nationalsozialismus.

In seinem Geburtsort Rhauderfehn ist eine Schule nach ihm benannt. Er ist unter anderem Ehrenbürger der Stadt Leer





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Holocaust Albrecht Weinberg Überlebende Verdienstkreuz Deutschland USA Conzentrationslager Bergen-Belsen Rhauderfehn Leer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Holocaust-Überlebende: Gedenken zum ersten Todestag von Margot FriedländerBerlin - Bei einer Gedenkveranstaltung in Berlin ist anlässlich des ersten Todestages der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer (1921-2025) gedacht

Read more »

Nach Pacht-Absage: Winzer starten Neuanfang mit neuem WeingartenIhren alten Weinberg musste der Lauinger Winzerverein aufgeben. Jetzt haben die Mitglieder endlich einen neuen Ort für ihre Reben.

Read more »

Daniel Libeskind, Architect and ActivistDaniel Libeskind, an influential New York-based architect, is renowned for his iconic buildings with distinctive lines and slanted walls. At 80 years old, Libeskind heads to Berlin this week. He has been designing significant structures like the Jewish Museum's expansion, the wavy Zickzack-like skyline of Ground Zero in New York, and the Dachau Memorial in southern Germany. Libeskind's career began as a child of Holocaust survivors, who immigrated to Israel and New York.

Read more »

Auschwitz-Überlebender: Mister Weinberg sprichtMöchten Sie wirklich alle Einträge aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Read more »