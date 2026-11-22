Carlos Alcaraz schlägt Alexander Zverez im Finale der ATP-Finals in Turin. Der Spanier sichert sich den Titel und den ersten Platz der Weltrangliste gegen den Deutschen.

Bei den ATP-Finals in Turin hat der Spanier Carlos Alcaraz das Finale gegen den Deutschen Alexander Zverez mit 2:6 und 6:7 (7:9) gewonnen. Damit verhinderte der Weltrangliste nerste, dass Zverez zum dritten Mal nach 2018 und 2021 den Titel des inoffiziellen Weltmeisters im Tennis sichert. Alcaraz feiert den Sieg als ersten spanischen Champion bei diesem Prestigeturnier seit 28 Jahren.

Das Finale und der Weg zum Titel

Carlos Alcaraz triumphierte mit seinem 14. Sieg in Serie und krönte seine perfekte Saison. Der 23-Jährige erhielt für den Turniersieg ohne einzige Niederlage ein Preisgeld von über 5 Millionen US-Dollar. Er erklärte nach dem Match, dass es ihm die Welt bedeute, die Trophäe endlich hochhalten zu können, auf die er so lange hingearbeitet hatte. Vor dem Finale hatte Zverez als Nummer 1 der Weltrangliste das Feld dominiert.

Also read Tennis ATP Finals Turin: C. Alcaraz gegen B. Shelton - Liveticker - Halbfinale

Reaktion von Boris Becker und Fans

Der Tennis-Star Boris Becker lobte die Leistung beider Spieler auf Sky. Er nannte es eine Riesenchance für Zverez, der Welt zu zeigen, dass er auch gegen Alcaraz gewinnen kann. Nach der Niederfolge scherzte Zverez mit seinem Gegner: Wenn er morgen zurücktritt, sei das okay. Becker betonte, dass Zverez alles auf dem Platz gelassen habe, was er konnte.

Einzigartige Saison von Alexander Zverez

Trotz der Finalniederlage blickt Alexander Zverez auf die beste Saison seiner Karriere zurück. Er gewann seine beiden ersten Grand-Slam-Turniere in Paris und New York und stieg damit zum Weltranglistenersten auf. Boris Becker bleibt mit drei Titeln alleiniger deutscher Rekordhalter bei den ATP-Finals. Seine Siege feierte er in den Jahren 1988, 1992 und 1995.

Advertisement

Konfrontation und taktische Details

Im Finale zeigte Carlos Alcaraz seine Stärke als bester Returnspieler der Welt. Zverez musste im ersten Satz gleich drei Mal den Aufschlag abgeben. Der Deutsche versuchte ein aggressives Spiel, beging aber zu viele Fehler. Im zweiten Satz konnte Zverez nach einem Rückstand von 2:1 durch einen Rebreak auf 4:4 anschließen. Er kämpfte mit Sprunggelenk-Problemen, doch im Tiebreak gewann Alcaraz mit besseren Nerven.

Ausblick: Davis-Cup-Endrunde 2026

Nach dem verpassten Titel bleibt Alexander Zverez ein letztes großes Ziel für das Jahr 2026. Er tritt in der kommenden Woche bei der Davis-Cup-Endrunde an. Das Ziel des Deutschen ist es, die deutsche Mannschaft zum ersten Triumph im Nationen-Wettbewerb seit 33 Jahren zu führen. Die Diskussionen um seinen Status als Nummer 1 in der Weltrangliste dauern jedoch an.